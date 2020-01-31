Konak Sohnetleri ‘Kutadgu Bilig’ ile sürüyor

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Bahri Kuş konuşmacı olarak katılacağı ‘Kutadgu Bilig’ sohbeti Tarihi Alicanlar Konağında gerçekleşecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri 1 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek ‘Konak Sohbetleri’ ile devam edecek. Tarihi Alicanlar Konağı’nda saat 18.00’da başlayacak ‘Kutadgu Bilig’ sohbetine Dr. Öğretim Üyesi Bahri Kuş konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “1 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’da Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleşecek ve Dr. Öğr. Üyesi Bahri Kuş’un konuşmacı olarak katılacağı ‘Kutadgu Bilig’ konak sohbetine tüm kültür sanat dostlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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