65 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik düzenli bir şekilde evde temizlik hizmetinin verildiği YADEM’de yaşlıların yüzleri gülüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi yaşlılara her alanda hizmet sunmaya devam ediyor. 65 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik düzenli bir şekilde evde temizlik hizmetinin verildiği YADEM’de yaşlıların yüzleri her zaman gülüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren YADEM yetkilileri, “Yaşlılarımıza her alanda hizmet sunmaya devam ediyoruz. Yaşlılarımızın evini ‘Evde Temizlik’ hizmetleri kapsamında temizleyerek sağlıklı ve yaşanabilir hale getiriyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın evlerine giden ekiplerimiz burada halıların süpürülmesi, yerlerin silinmesi, bulaşıkların yıkanması, çamaşırların ve tüllerin yıkanması, tuvalet ve banyonun temizlenmesi gibi işlemeleri gerçekleştiriyorlar. Yaşlılarımızın daha rahat ve daha kolay bir yaşam sürdürebilmesi için çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve ciddiyet ile sürdüreceğiz” dediler.

