Yaya geçidinden geçerken otomobil çarptı

SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, yaya geçinde yolun karşısına geçmek isteyen Osman Aktaş otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Akyazı Bankalar Caddesi´nde meydana geldi. Numan Güler yönetimindeki 06 EF 3947 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Osman Aktaş´a çarptı. Osman Aktaş kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Aktaş, tedaviye alındı.
SAKARYA
30 Ocak 2020 Perşembe
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