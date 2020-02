Başkan Ekrem Yüce: “Kültür Vadisi ile Türk coğrafyası Sakarya’da buluşacak”

TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı Sakarya'da gerçekleşti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Sakarya’da düzenlenen toplantıya yurt içi ve yurt dışından birçok belediye başkanı katılırken, Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’ya açıklamalarda bulundu. Sapanca’da düzenlenen programa TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic, Bosna Hersek Federal Mülteciler ve Yerinden Olmuş Kişiler Bakanı Edin Ramıc, çok sayıda belediye başkanı ve basın mensupları katıldı. Başkan Ekrem Yüce’nin açılış konuşması ile başlayan toplantı, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’ın sunumu ile devam etti.



Depremi çok iyi biliyoruz

Elazığ’da gerçekleşen deprem hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Ülkemizde geçen hafta, merkez üssü Elazığ olan bir deprem meydana geldi. Özellikle Elazığ ve Malatya’yı etkileyen depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremden etkilenen kardeşlerimizin duygularını derinden hissediyoruz. Bizler de 20 sene önce bu acıyı yaşadık ve iyi biliyoruz. Depremin olduğu andan itibaren devletimiz bölgede durumu kontrol altına aldı ve anında müdahale etti. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlarımız kardeşlerimize destek olmak için seferber oldular. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Bölgeye; vatandaşlarımızın da katılımıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde 5 tır yardım malzemesi yolladık. Ayrıca; Mobil Afet Koordinasyon tırımızı, kurtarma personelimizi bölgeye hızlı bir şekilde intikal ettirdik. Birlik olduğumuzda her şeyin üstesinden gelebileceğimizi bütün dünyaya ilan ettik. Tüm yetkililere ve cömert milletimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Tek bir çatı altındayız

Bu zamana kadar gelinen zorluklardan bahseden Başkan Yüce, “Bizler, Türk Devletleri olarak buralara kolay gelmedik. Geçmişte 16 büyük devlet kurduk. Günümüzde 7’si bağımsız, 15’i özerk 22 Türk Devleti var. Tarih boyunca ve günümüzde çileler, sıkıntılar, zaferler, hezimetler yaşadık. İçimizdeki hainlerin hileleri ile mücadele ettik. Şimdi ise 22 devlet, tek millet olarak bir aradayız. Bizler Türk Devletleri olarak, globalleşen bu dünyada sadece kendi sorunlarımızla ilgilenemeyiz. Zulüm altında inleyen kardeşlerimizi görmezden gelemeyiz. Dünyadaki hiçbir gelişmeye, sınırlarımızda olmasa bile yaşanan sıkıntılara kulaklarımızı tıkayamayız. Doğu Türkistan’da, Suriye’de, Irak’ta, Karabağ’da olanlara sessiz kalamayız. 22 devlet tek millet olarak bizim de söyleyecek sözümüz var. Hepimiz Hz. Ali Efendimizin “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Mezhebine, meşrebine, rengine, etnik kimliğine bakmadan mazlum ve mağdur olan herkesin yanındayız. Zalimin dimdik karşısındayız. Atalarımızdan bize kalan mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.



Kültürel iş birliğimiz her zaman devam edecek

Türkistan coğrafyasında tüm Türk ülkelerinin kardeşçe birlik ve beraberlik içinde yaşadığını ifade eden Başkan Yüce, “Coğrafyalarımız arasındaki uzaklık bizleri bir olmaktan, birlikte olmaktan uzak tutan bir şey olmadı. Biz daima Türkistan coğrafyasını kardeşimiz olarak gördük. Kültürel işbirliğimiz, inanıyorum ki daha geniş alanlara yayılarak gelişmeye devam edecek. Sakarya birçok milletten insanın bir arada yaşadığı çok kültürlü bir şehir. Bu vesileyle geniş gönül coğrafyamız için hem batıda hem de doğuda köprü vazifesi gören bir altyapıya sahip. Sakarya, coğrafi olarak Anadolu ile İstanbul’u birleştiren, ulaşım imkanlarının yüksek olduğu bir konumda. Yeşili ve mavisi, denizi, gölü, longozu, kaplıcaları ile ülkemizin göz bebeği şehirlerinden birisi. Şehrimizde yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Acarlar Longozu, dünyanın nadir longoz ormanlarından birisi. Önemli bir özelliği ise tek parça halinde olması. Burada gezinirken sanki dünyada değil de bambaşka bir yerde olduğunuz hissine kapılıyorsunuz. Sapanca Gölü, dünyanın en temiz içilebilir su kaynaklarından birisi. Bunun yanında yeşilin ve mavinin bütün tonları ile mükemmel bir ahengi görebileceğiniz bir yer. Yine maden deresinde, poyrazlar gölünde, yaylalarımızda, jeotermal tesislerimizde, stresten uzak, sakin vakit geçirebilirsiniz. Gençlerin sosyal yaşamlarını idame ettirebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir çok imkan şehrimizde mevcut. Doğa sporları, bisiklet sporları, su sporları gibi pek çok spor aktivitesini gerçekleştirebileceğiniz alanlar spor severlerin ve tüm halkımızın hizmetine açık” ifadelerini kullandı.



Dünyaya örnek parkur

Yüce sözlerinin devamında, “Özellikle 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonasının gerçekleşeceği ‘Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ dünyada maalesef az sayıda olan bisiklet parkurlarının en gelişmişi. Dünya çapında örnek bir parkur olan vadi, aynı zamanda halkımız için dinlenme, nefes alma, sosyalleşme merkezi. Yürüyüş yolları, kafeteryası, oturma alanları ve yeşil alanlarıyla herkesin ailesiyle keyifli anlar yaşayabileceği bir saha. 2020 şampiyonasının bizim çok önem verdiğimiz bir yönü daha var. Şampiyona, 2021 yılı için aday olduğumuz ve kazanacağımıza inandığım Türk Dünyası Kültür Başkenti organizasyonuna hazırlık olacak. Bunun yanında şehrimizin çok kültürlülüğünü yansıtacak, Türk Dünyasının kültürel hayatına yeni bir soluk getireceğine inandığım bir projemiz daha var: Kültür Vadisi. Kültür Vadisi ile şehirlerin şehri Sakarya’mıza yakışır canlı müze kuruyoruz. 72 milletten vatandaşın bir arada yaşadığı bu şehir, aslında dünyamızın bir minyatürü. Dünya üzerinde farklı toprak parçalarında yaşayan ve binlerce yılın ardından son şeklini alan kültür ögelerinin hepsi şehrimizde mevcudiyetini koruyor. Dillerin, milletlerin, kültürlerin üzerinde bir şehir Sakarya. Tüm kültürleri canlı ve yaşanılır kılan bir nevi müze olacak. Kültür Vadisi projesi ile 72 millete dair kültür ögelerinin sergilendiği devasa bir vadi inşa ediyoruz. Vadi içerisinde her millete ait köyler bulunacak. Köylerde o milletin mimarisi, folkloru, kıyafetleri, gelenek ve görenekleri, mutfağı, zanaatkar üretimi gibi kültür ögeleri sergilenecek. Yöresel buluşma, şenlik ve festivaller aslına en yakın şekliyle bu vadide can bulacak. Vadi içerisinde hobi bahçeleri ve evler bulunacak. Vatandaşlarımız yıl boyunca evlerine gidip aileleriyle vakit geçirebilecekler. Hobi bahçelerinde kendi ürettikleri ürünleri tüketebilecekler. Vadi ortasında kurulacak yöresel pazarlarda üretilenleri satıp aile bütçesine de katkı sağlayabilecekler” şeklinde konuştu.



Sakarya’nın toprakları çok bereketli

Sakarya'nın topraklarının verimli olduğundan da bahseden Yüce, “Sakarya, Türkiye’nin en verimli arazilerine ev sahipliği yapıyor. Topraklarımız çok bereketli. Biz de bu potansiyeli ortaya çıkaracak projeler üretiyoruz. Geleneksel tarım anlayışını modern tarım sistemleriyle harmanlıyoruz. Binlerce yıldır uygulanan ve geliştirilen geleneksel tarım faaliyetleri, teknolojinin sunduğu modern imkanlarla maksimum verime ulaşıyor. Daha dar alanda en yüksek verimi elde etmek için topraksız tarımı kullanacağız. Uygulamayla şehrimizin verimli arazilerinde katma değeri yüksek üretimi planlıyoruz. Mevsim şartlarının elvermediği noktalarda seracılıkla birlikte yıl boyunca tarımsal üretimi hiç ara vermeden sürdürebileceğiz. Tarımsal kalkınma hamlelerimizi öncelikle şehrimizin, ardından bölgemizin, sonra ülkemizin ve nihayet dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ‘Yeni nesil üretici ve çiftçi’ anlayışının kazandırılması için Alancuma’da 500 dönümlük bir arazide Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi kuruyoruz. Merkezle birlikte genç çiftçi adaylarımıza tarımsal üretimi özendirecek, tarım ve hayvancılık noktasında dünyadaki gelişmeleri takip edecek, teknolojik gelişmelerin uygulama ve uyarlanmasında destek sağlayacağız. Sakaryalı üreticiler dünyanın geri kalanıyla uyumlu çalışacak, tarımsal üretim ve hayvancılıkta örnek olacaklar. Proje ile birlikte hem Sakarya’da hem de Sakarya dışında tarıma ve hayvancılığa ilgi duyan, hayatlarını bu alanlarda idame ettiren vatandaşlarımız, merkezimizde eğitim alabilecekler” dedi.



Gönül birliği ile hareket ediyoruz

Konuşmalarını şu cümlelerle sonlandıran Başkan Yüce, “Türk dünyası, köklü bir tarih ve kültürel mirasa sahip. Bu miras binlerce yıldan beri hala bizlerin birbirini kardeş gibi görmesini sağlayan en önemli unsur. Atalarımızdan bize miras kalan tarihi ve kültürel değerler, geçmişimizi olduğu gibi geleceğimizin de ortak olarak şekillenmesi sağlamalıdır. Uzak coğrafya, uzun ayrılık yılları ve dış etkilere maruz kalan ülkelerimiz tarihlerinin, kültürlerinin ve dillerinin ortak kökenlere dayandığının her zaman bilincinde olmuştur. Dil birliğimiz, tarih birliğimiz yani ortak geçmişimiz, değerlerimiz ve ortak bir geleceğe yönelik inancımız bizlere gelecek için güzel bir fırsat sunuyor. Gönül birliğimiz birlikte hareket etme aşkını bizlere veriyor. Burada bir arada olmamızı sağlayan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın şahsında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Katılım teşekkürü

TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ev sahipliğinden ve bu güzel konuşmadan dolayı Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyorum. Çok güzel projelerin başlangıcını görmüş olduk. Elazığ’da gerçekleşen deprem vesilesiyle tüm Türkiye’nin kenetlendiğini gördük. TDBB 30 ülkeden 170 kişinin olduğu bir birlik. Kültürel mirasın korunmasında, kardeşlik coğrafyasın içinde birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Bu yoğun programda bizimle birlikte olan Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” derken, Bosna Hersek Federal Mülteciler ve Yerinden Olmuş Kişiler Bakanı Edin Ramıc, “Daha önceki projelerde hepimiz şahit olduk. Bizlere yardım etmeye çalışıldığının farkındayız. Bizler yetkili Bakanlık olarak yerinden olmuş kişilerin ve bir yerlerde azınlık olarak yaşayan kişilerin evlerine dönmelerinde yardım etmeye çalışıyoruz. Birlikte çalışacağımızdan dolayı çok mutluyuz. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra her zaman birlikte çalışacağımıza inancım tam” dedi.

