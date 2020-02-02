(Özel) 5 liraya doğal ilaç: Mor ekmek Japonya’da sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olan mor ekmek Sakarya’da da üretilmeye başlandı Fırın sahibi Levent Gündüz: “Mor ekmek tüketerek hastalıklarla mücadele etmek mümkündür” “İnsanlara faydalı bir şey yapabildiğimiz için çok mutluyuz” “Ekmek yenilmemesi gerektiği algısını yüzde 100 terse çeviren bir ekmek”

Birçok hastalığa iyi geldiği belirlenen ve Japonya’da sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olan mor ekmek Sakarya’da da üretilmeye başlandı. Sakarya halkından büyük ilgi gören mor ekmek, mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesinden elde ediliyor.

Mor ekmek, içerisinde bulunan mineraller ve vücutta oluşturduğu dengeleyici ve onarıcı etkiler ile öne çıkıyor. Mor ekmeğin içeriğinde bulunan böğürtlen, ekşi mor dut, yaban mersini, vişne, nar, patlıcan ve mor soğan kabuğunun posalarından elde edilen antisiyoninler ileri teknoloji yöntemlerle moleküler saflaştırma sonucunda elde ediliyor. Mor hamurdan elde edilen ekmek, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarı tıkanıklıklarına, böbrek yetmezliği, kol ve bacak uyuşmaları ile morarmaları, diz ve kalça eklem ağrıları ve erken yaşlanma ile başlayan unutkanlıklara karşı etkili olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Fırın sahibi Levent Gündüz, mor ekmeğin içeriğinde herhangi bir katkı maddesi olmadığını ve İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nin 12 yıllık çalışmalar sonucunda İhsan Kara ve ekibinin geliştirdiği bir ürün olduğunu belirtti. Her ürün gibi bu ürünün de sahtesinin olduğunu belirten Gündüz, maliyeti yüksek olan mor ekmek ile gıda boyasıyla yapılan mor ekmek arasındaki farkın ekmeğin üzerine limon sıkılması ile anlaşılacağını ve limon sıkılan bölgede herhangi bir renk değişimi olmaz ise gıda boyasıyla yapıldığını dile getirdi.

Şeker hastalığı olan ve mor ekmeği kullandıktan sonra değerlerinde düşüş olduğunu fark eden müşteri İbrahim Çakal, “Ben mor ekmeğin şeker hastalığına çok iyi geldiğini duydum. Ben ve eşim şeker hastasıyız. Şeker hastalığımızın yaklaşık değeri 300 ila 400 arası çıkıyordu. Fakat bu mor ekmeği kullandıktan sonra değerin 100150’lere kadar düştüğünü gördüm ve onun için çok memnunuz, devamlı bu ekmeği kullanmayı düşünüyoruz. Daha önce bir arkadaşımın eşi de şeker hastasıydı, o da devamlı mor ekmeği kullanarak şeker hastalığının değerini düşürdü. Onlardan öğrendik mor ekmeği ve biz de bu ekmeği devamlı şekilde kullanmaya başladık” dedi.



Tamamen doğal herhangi bir boya ve katkı maddesi yok

Mor ekmeği herhangi bir katkı ve boya malzemesi olmadan tamamen doğal meyve, sebzelerin renk pigmentleriyle ürettiklerini açıklayan fırın sahibi Levent Gündüz, ekmeği tüketerek birçok hastalıkla mücadele etmenin de mümkün olduğunu söyledi. Gündüz, “Mor ekmek, İstanbul Üniversitesinin 12 senelik çalışmaları sonucunda İhsan Kara ve ekibinin geliştirdiği mor meyve ve sebzelerden üretilen, içerisinde antosiyonin diye bir madde bulunan ekmektir. Mor ekmek, mor meyve ve sebzelerden üretiliyor. Böğürtlen, yaban mersini, ekşi mor dut, nar, vişne, patlıcan ve mor soğan kabuğundan üretiliyor. Bunların şeker ve posa kısımları arındırılarak renk pigmentlerinden mor rengi alıyor. Tamamen doğaldır bu mor renk, herhangi bir katkı ve boya malzemesi yoktur. Tamamen doğal, mor renginin kaynağında herhangi bir boya ve katkı maddesi yok. Mor meyve ve sebzelerde bulunan antosiyonin diye bir madde var, bunun özelliği bütün vücudu onarması. Başta şeker, tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, unutkanlık, obezite vs. hastalıklarla mücadele etmek mümkündür, mor ekmek tüketerek” diye konuştu.



"Mor ekmeği kullanan müşterilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz"

Ekmeği kullanan müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve insanlara faydalı bir şey yapabilmenin mutluluğu içerisinde olduklarını aktaran Gündüz, “Çok araştırdım ben bu ekmeği yapmadan önce. Gerçekten önce inandım bunun ne kadar faydalı bir ekmek olduğuna. İnsanlara faydalı bir şey yapabilmek için bunu üretmeye karar verdik. Sonuçta İstanbul Üniversitesi bunun üzerine 12 sene çalışmış, güvenerek başladım. Şu anki tepkiler çok olumlu, özellikle tansiyon ve şeker hastası olan müşterilerimizden bu ekmeği aldıktan sonraki geri dönüşleri çok olumlu. Şeker hastalığında 400500 değeri gören müşterilerimiz, bu oranın 100150’lere kadar düştüğü yönünde olumlu dönüşler yapıyorlar bize. Günde en az 1015 tane telefon alıyorum bu yönde, gelen müşterilerimiz de yüz yüze memnuniyetlerini iletiyorlar. İnsanlara faydalı bir şey yapabildiğimiz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.



Ekmek yenilmemesi gerektiği algısını yüzde 100 terse çeviren bir ekmek

Mor ekmeğin, ekmek yenilmeme algısını yüzde 100 terse çeviren bir ekmek olduğunu ve tüketildiği takdirde vücudu onardığını belirten Gündüz, “Beyaz ekmek veya ekmek yenilmemesi gerektiği algısını yüzde 100 terse çeviren bir ekmek, mor ekmek. Mor ekmeğin içerisinde bulunan antosiyonin tamamen bir antioksidan görevi yapmaktadır. Vücutta zararlı olan bütün mikrop ve bakterileri yani vücudu resmen onarıyor. Bu yüzden kesinlikle tüketilmesi gereken bir ekmektir. Bir insanın kanında günde 2 buçuk miligram antosiyonin dolaşması gerekiyor. Mor ekmeğin bir diliminde 20 miligram antosiyonin var. Yani bu şekilde vücuttaki sıkıntıların çoğu olmak üzere erken teşhiste kanseri bile önleyen bir madde bu antosiyonin” ifadelerini kullandı.



"İlaç değil ama mor ekmek tüketerek hastalıklarla mücadele edilebilir"

İnsanlığa faydalı bir şey yapabilmek adına mor ekmeği üretmeye karar verdiğini açıklayan Levent Gündüz, “Ben bu mor ekmeği sosyal medyada gördüm internet üzerinden. Daha sonrasında çok araştırdım, insanlığa faydalı bir şey yapabilmek, üretmek adına bunu yapmaya karar verdim. Mor ekmeğini, beyaz ekmeğe göre tam buğday ürünleri ve mor mix karışımından yapıyoruz. Normal ekmeğe göre kana karışımı daha yavaş oluyor. Ve başta obezite olmak üzere, şeker, kalp ve damar hastalıkları, tansiyon, unutkanlık gibi hastalıklar ile mücadele ediyor. Bir ilaç değil ama doğal beslenerek bu tür hastalıklarla mücadele etmek yani mor ekmek tüketerek mümkün” dedi.



"Sağlık açısından çok önemli buluyoruz mor ekmeği"

Mor ekmeğin sahtesinin üretebileceğini ve bu durumun nasıl anlaşılabileceği hakkında da bilgi veren Gündüz, birçok hastalığa karşı adeta doğal ilaç görevi gören ekmeğin 5 liraya satışını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Günlük şu anda 500600 adet satış miktarımız var, yeni başladık henüz. 300 350 gram arası 5 lira gibi bir fiyattan satışını gerçekleştiriyoruz mor ekmeğin. İnsanlar duydukça bu satış oranı daha da çoğalacak Allah’ın izniyle. Bu ürünün sahtesi yapılabilir, maliyetli bir ürün. Sahtesini anlamak çok basit; bir dilimin üzerine limon sıktığımız zaman, limon sıkılan bölgenin hafif şekilde pembe renk değiştirmesi gerekiyor eğer renk değiştirmez ise gıda boyasıyla yapılmıştır, yani sahtedir. Kesinlikle mor ekmeği tavsiye ediyoruz, en azından bir denenmesini hatta sürekli tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Sağlık açısından çok önemli buluyoruz mor ekmeği” diye konuştu.

SAKARYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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