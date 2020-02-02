(Özel) 5 liraya doğal ilaç: Mor ekmek Japonya’da sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olan mor ekmek Sakarya’da da üretilmeye başlandı Fırın sahibi Levent Gündüz: “Mor ekmek tüketerek hastalıklarla mücadele etmek mümkündür” “İnsanlara faydalı bir şey yapabildiğimiz için çok mutluyuz” “Ekmek yenilmemesi gerektiği algısını yüzde 100 terse çeviren bir ekmek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) 5 liraya doğal ilaç: Mor ekmek Japonya’da sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olan mor ekmek ...

İHA

Birçok hastalığa iyi geldiği belirlenen ve Japonya'da sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olan mor ekmek Sakarya'da da üretilmeye başlandı. Sakarya halkından büyük ilgi gören mor ekmek, mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesinden elde ediliyor.

(Özel) 5 liraya doğal ilaç: Mor ekmek Japonya’da sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olan mor ekmek Sakarya’da da üretilmeye başlandı Fırın sahibi Levent Gündüz: “Mor ekmek tüketerek hastalıklarla mücadele etmek mümkündür” “İnsanlara faydalı bir şey yapabildiğimiz için çok mutluyuz” “Ekmek yenilmemesi gerektiği algısını yüzde 100 terse çeviren bir ekmek”

Birçok hastalığa iyi geldiği belirlenen ve Japonya’da sağlıklı yaşam için vazgeçilmez olan mor ekmek Sakarya’da da üretilmeye başlandı. Sakarya halkından büyük ilgi gören mor ekmek, mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesinden elde ediliyor.
Mor ekmek, içerisinde bulunan mineraller ve vücutta oluşturduğu dengeleyici ve onarıcı etkiler ile öne çıkıyor. Mor ekmeğin içeriğinde bulunan böğürtlen, ekşi mor dut, yaban mersini, vişne, nar, patlıcan ve mor soğan kabuğunun posalarından elde edilen antisiyoninler ileri teknoloji yöntemlerle moleküler saflaştırma sonucunda elde ediliyor. Mor hamurdan elde edilen ekmek, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarı tıkanıklıklarına, böbrek yetmezliği, kol ve bacak uyuşmaları ile morarmaları, diz ve kalça eklem ağrıları ve erken yaşlanma ile başlayan unutkanlıklara karşı etkili olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Fırın sahibi Levent Gündüz, mor ekmeğin içeriğinde herhangi bir katkı maddesi olmadığını ve İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nin 12 yıllık çalışmalar sonucunda İhsan Kara ve ekibinin geliştirdiği bir ürün olduğunu belirtti. Her ürün gibi bu ürünün de sahtesinin olduğunu belirten Gündüz, maliyeti yüksek olan mor ekmek ile gıda boyasıyla yapılan mor ekmek arasındaki farkın ekmeğin üzerine limon sıkılması ile anlaşılacağını ve limon sıkılan bölgede herhangi bir renk değişimi olmaz ise gıda boyasıyla yapıldığını dile getirdi.
Şeker hastalığı olan ve mor ekmeği kullandıktan sonra değerlerinde düşüş olduğunu fark eden müşteri İbrahim Çakal, “Ben mor ekmeğin şeker hastalığına çok iyi geldiğini duydum. Ben ve eşim şeker hastasıyız. Şeker hastalığımızın yaklaşık değeri 300 ila 400 arası çıkıyordu. Fakat bu mor ekmeği kullandıktan sonra değerin 100150’lere kadar düştüğünü gördüm ve onun için çok memnunuz, devamlı bu ekmeği kullanmayı düşünüyoruz. Daha önce bir arkadaşımın eşi de şeker hastasıydı, o da devamlı mor ekmeği kullanarak şeker hastalığının değerini düşürdü. Onlardan öğrendik mor ekmeği ve biz de bu ekmeği devamlı şekilde kullanmaya başladık” dedi.

Tamamen doğal herhangi bir boya ve katkı maddesi yok
Mor ekmeği herhangi bir katkı ve boya malzemesi olmadan tamamen doğal meyve, sebzelerin renk pigmentleriyle ürettiklerini açıklayan fırın sahibi Levent Gündüz, ekmeği tüketerek birçok hastalıkla mücadele etmenin de mümkün olduğunu söyledi. Gündüz, “Mor ekmek, İstanbul Üniversitesinin 12 senelik çalışmaları sonucunda İhsan Kara ve ekibinin geliştirdiği mor meyve ve sebzelerden üretilen, içerisinde antosiyonin diye bir madde bulunan ekmektir. Mor ekmek, mor meyve ve sebzelerden üretiliyor. Böğürtlen, yaban mersini, ekşi mor dut, nar, vişne, patlıcan ve mor soğan kabuğundan üretiliyor. Bunların şeker ve posa kısımları arındırılarak renk pigmentlerinden mor rengi alıyor. Tamamen doğaldır bu mor renk, herhangi bir katkı ve boya malzemesi yoktur. Tamamen doğal, mor renginin kaynağında herhangi bir boya ve katkı maddesi yok. Mor meyve ve sebzelerde bulunan antosiyonin diye bir madde var, bunun özelliği bütün vücudu onarması. Başta şeker, tansiyon, kalp ve damar hastalıkları, unutkanlık, obezite vs. hastalıklarla mücadele etmek mümkündür, mor ekmek tüketerek” diye konuştu.

"Mor ekmeği kullanan müşterilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz"
Ekmeği kullanan müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve insanlara faydalı bir şey yapabilmenin mutluluğu içerisinde olduklarını aktaran Gündüz, “Çok araştırdım ben bu ekmeği yapmadan önce. Gerçekten önce inandım bunun ne kadar faydalı bir ekmek olduğuna. İnsanlara faydalı bir şey yapabilmek için bunu üretmeye karar verdik. Sonuçta İstanbul Üniversitesi bunun üzerine 12 sene çalışmış, güvenerek başladım. Şu anki tepkiler çok olumlu, özellikle tansiyon ve şeker hastası olan müşterilerimizden bu ekmeği aldıktan sonraki geri dönüşleri çok olumlu. Şeker hastalığında 400500 değeri gören müşterilerimiz, bu oranın 100150’lere kadar düştüğü yönünde olumlu dönüşler yapıyorlar bize. Günde en az 1015 tane telefon alıyorum bu yönde, gelen müşterilerimiz de yüz yüze memnuniyetlerini iletiyorlar. İnsanlara faydalı bir şey yapabildiğimiz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Ekmek yenilmemesi gerektiği algısını yüzde 100 terse çeviren bir ekmek
Mor ekmeğin, ekmek yenilmeme algısını yüzde 100 terse çeviren bir ekmek olduğunu ve tüketildiği takdirde vücudu onardığını belirten Gündüz, “Beyaz ekmek veya ekmek yenilmemesi gerektiği algısını yüzde 100 terse çeviren bir ekmek, mor ekmek. Mor ekmeğin içerisinde bulunan antosiyonin tamamen bir antioksidan görevi yapmaktadır. Vücutta zararlı olan bütün mikrop ve bakterileri yani vücudu resmen onarıyor. Bu yüzden kesinlikle tüketilmesi gereken bir ekmektir. Bir insanın kanında günde 2 buçuk miligram antosiyonin dolaşması gerekiyor. Mor ekmeğin bir diliminde 20 miligram antosiyonin var. Yani bu şekilde vücuttaki sıkıntıların çoğu olmak üzere erken teşhiste kanseri bile önleyen bir madde bu antosiyonin” ifadelerini kullandı.

"İlaç değil ama mor ekmek tüketerek hastalıklarla mücadele edilebilir"
İnsanlığa faydalı bir şey yapabilmek adına mor ekmeği üretmeye karar verdiğini açıklayan Levent Gündüz, “Ben bu mor ekmeği sosyal medyada gördüm internet üzerinden. Daha sonrasında çok araştırdım, insanlığa faydalı bir şey yapabilmek, üretmek adına bunu yapmaya karar verdim. Mor ekmeğini, beyaz ekmeğe göre tam buğday ürünleri ve mor mix karışımından yapıyoruz. Normal ekmeğe göre kana karışımı daha yavaş oluyor. Ve başta obezite olmak üzere, şeker, kalp ve damar hastalıkları, tansiyon, unutkanlık gibi hastalıklar ile mücadele ediyor. Bir ilaç değil ama doğal beslenerek bu tür hastalıklarla mücadele etmek yani mor ekmek tüketerek mümkün” dedi.

"Sağlık açısından çok önemli buluyoruz mor ekmeği"
Mor ekmeğin sahtesinin üretebileceğini ve bu durumun nasıl anlaşılabileceği hakkında da bilgi veren Gündüz, birçok hastalığa karşı adeta doğal ilaç görevi gören ekmeğin 5 liraya satışını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Günlük şu anda 500600 adet satış miktarımız var, yeni başladık henüz. 300 350 gram arası 5 lira gibi bir fiyattan satışını gerçekleştiriyoruz mor ekmeğin. İnsanlar duydukça bu satış oranı daha da çoğalacak Allah’ın izniyle. Bu ürünün sahtesi yapılabilir, maliyetli bir ürün. Sahtesini anlamak çok basit; bir dilimin üzerine limon sıktığımız zaman, limon sıkılan bölgenin hafif şekilde pembe renk değiştirmesi gerekiyor eğer renk değiştirmez ise gıda boyasıyla yapılmıştır, yani sahtedir. Kesinlikle mor ekmeği tavsiye ediyoruz, en azından bir denenmesini hatta sürekli tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Sağlık açısından çok önemli buluyoruz mor ekmeği” diye konuştu.

SAKARYA

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:54
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sökümü yapılan tank, patlama sonrası alev aldı
YEREL HABERLER Sökümü yapılan tank, patlama sonrası alev aldı
Seramikleri dünyaya satıyorlar
YEREL HABERLER Seramikleri dünyaya satıyorlar
Beraber eğlendiği arkadaşları tabutunu taşıdı
YEREL HABERLER Beraber eğlendiği arkadaşları tabutunu taşıdı
Başkan Ekrem Yüce: “Kültür Vadisi ile Türk coğrafyası Sakarya’da buluşacak”
YEREL HABERLER Başkan Ekrem Yüce: “Kültür Vadisi ile Türk coğrafyası ...
SAÜ, Elazığ Depremi Araştırma Grubu hasar ön değerlendirmesini yaptı
YEREL HABERLER SAÜ, Elazığ Depremi Araştırma Grubu hasar ön ...
Asker uğurlamasına çıkmışlardı kaza yaptılar: 1 ölü, 3 yaralı Kaza sonrası ilk anlar cep telefonuyla kaydedildi
YEREL HABERLER Asker uğurlamasına çıkmışlardı kaza yaptılar: 1 ölü, ...
İlik nakli olması gereken Tolga için seferber oldular 
YEREL HABERLER İlik nakli olması gereken Tolga için seferber ...
Karasu'da sahile vuran varil paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Karasu'da sahile vuran varil paniğe neden oldu
Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Yaya geçidinden geçerken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yaya geçidinden geçerken otomobil çarptı
Prof.Dr. Karabay: `Koronavirüs´ten korunmak için sabun ve kolonya kullanın
YEREL HABERLER Prof.Dr. Karabay: `Koronavirüs´ten korunmak için ...
YADEM’de yaşlıların yüzleri gülüyor
YEREL HABERLER YADEM’de yaşlıların yüzleri gülüyor
Konak Sohnetleri ‘Kutadgu Bilig’ ile sürüyor
YEREL HABERLER Konak Sohnetleri ‘Kutadgu Bilig’ ile sürüyor
Eski kız arkadaşını tehdit etti, bıçakla saldırdı 
YEREL HABERLER Eski kız arkadaşını tehdit etti, bıçakla saldırdı 
SUBÜ'den ABD'nin barış planına tepki
YEREL HABERLER SUBÜ'den ABD'nin barış planına tepki
Sakarya’da kadın yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada kan aktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da kadın yüzünden çıktığı iddia edilen ...
Irak plakalı yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Irak plakalı yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 6 yaralı
Yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüs tıra çarptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu yolcuları taşıyan otobüs tıra çarptı: ...
Sakarya’da 7 farklı evden hırsızlık yapan 7 farklı şüpheli yakalandı Hırsızlık olaylarını organize eden 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Sakarya’da 7 farklı evden hırsızlık yapan 7 farklı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X