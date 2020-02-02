Maçta kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 1'inci Amatör Küme maçında kırmızı kart gören futbolcu, hakeme yumruk attı. Maçı tatil eden hakem, karakola gidip, oyuncudan şikayetçi oldu.

Erenler'de bulunan stattaki 1'inci Amatör Küme maçında Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor, karşılaştı. Geyvespor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ettiği maçta, TÜVASAŞ Demirsporlu Yıldıray Kenet, karşı takımdan Murat Kaba'ya faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci de rakibine faul yapan Kenet'e ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Hakem İnci, kırmızı kartına not alırken, Kenet de hızla üzerine doğru gelerek, yumruk attı. Saldırıya uğrayan hakem, maçı tatil etti. Karakola giden Bilal İnci, kendisine yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet'ten şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kenet hakkında, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra adli işlem başlatıldı.



SAKARYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:19

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.