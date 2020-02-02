Akyazı’da ‘Haydi Çocuklar Camiye’ etkinliğine 170 öğrenci katıldı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Akyazı Gazi Süleyman Paşa camisinde öğle namazı ardından ‘En güzel sabahlar sabah namazıyla başlar’ etkinliğine katılan 170 öğrenci ödüllerini aldı.

Akyazı Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü’nün destek verdiği ‘Haydi Çocuklar Camiye’ kampanyasında namazlarını ve ezberlerini yerine getiren çocuklar için ödül töreni düzenlendi. Gazi Süleyman Paşa Camii, Yunus Emre Camii, Baraka Camii, Akminare Camii, Akşemseddin Camii, Yeşildirek Camii, Batakköy Camii, Çıldırlar Camii, Kuzuluk Fatih Camii, Kuzuluk Şose mh. Camii, Altındere Belediye Camii, Altındere Sinan Camii, Yağcılar Camii, Küçücek Merkez Camii, Küçücek Sakallıoğlu Camii, Erdoğdu Merkez Camii, Erdoğdu Yukarı Camii, Yahyalı Cami’nin katıldığı projede çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Projede birinci Yeşil Direk Cami, ikinci Altındere Cami, üçüncü ise Gazi Süleyman Paşa Cami oldu. ‘Haydi, Çocuklar Camiye’ kampanyasına katılan tüm çocuklara hayırseverlerin ve Din görevlilerin destekleriyle hediye takdim edildi.

Akyazı İlçe Müftüsü İzzet Şener başta olmak üzere programa katılan hayırseverler ve hocalar çocuklara ayrı ayrı ilgi gösterdi. Gazi Süleyman Paşa Camii’nde düzenlenen program hatıra fotoğrafı ve “En Güzel Sabahlar Sabah Namazı” sloganıyla son buldu.

SAKARYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:19

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.