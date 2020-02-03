Hendek belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Hendek Belediyesine bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Başkan Turgut Babaoğlu çalışmaları yerinde takip ederek vatandaşları dinledi.

Ekipler çalışmaları kapsamında Yeşilyurt mahallesinde iş merkezleri, şehir merkezindeki Zeki Cömert parkı ve Kazımiye Mahallesinde yapılan yeni köprü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mahallelerin sorunlarını tespit ederek anında müdahalelerle kalıcı çözümler üreten ekipler, Köprübaşı mahallesinde yaya yolu, Yenimahalle, Kalayık ve Hamitli Mahallesinde yol bakım, onarım, Soğuksu mahallesinde ve birçok bölgede ise yağmur suyu güçlendirme çalışmalarına devam etti. Hacimbey, Büyükdere, Dereboğazı mahalleri ile şehir merkezinde ulaşım güvenliğini riske atan bölgelerde dal budama çalışmaları sürerken, kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele ekipleri de yoğun bir mesai harcıyor.

Vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Başkan Babaoğlu, “Tüm ekiplerimizle Hendek halkının en güzel hizmeti alması için gayretle çalışıyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını biliyor, çalışmalarımızı hızlı bir şekilde buna göre yönlendiriyoruz. Mahallelerimizin sağlam bir alt ve üst yapıya kavuşması adına planlı ve koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin tüm sorunlarını dinliyor, dert ediniyoruz. Güzel bir Hendek ve güzel bir gelecek için çok çalışarak vizyon projelerle adından söz ettiren, Hendek’e yakışan hizmetleri el birliğiyle hayata geçireceğiz” dedi.

SAKARYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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