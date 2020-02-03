İdlib’de şehit olan askerlerden biri Sakaryalı Şehit ateşi Sakarya’ya düştü

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İdlib’de sabah saatlerinde Rejim Güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1’i teknik personel 5’i askeri personel 6 kişi şehit doldu. Şehitlerden birinin Sakaryalı Uzman Çavuş Halil Demir olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından iç çatışmaların önlenmesi amacıyla gönderilen takviye kuvvetlere Rejim Güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu saldırısında 1’i teknik personel 5’i askeri personel 6 kişi şehit oldu. Gerçekleştirilen saldırıda Sakaryalı 34 yaşındaki Uzman Çavuş Halil Demir’in şehit düştüğü öğrenildi. Sakarya'nın Pamukova İlçesinde yaşayan ailesinin İstanbul’da diğer çocuklarının evinde olduğu ve acı haberi burada aldığı öğrenildi.

SAKARYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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