Genç sporseverler Sakaryasporla buluştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sporda Sevgi Seli’ projesi kapsamında genç sporseverler Sakaryaspor ile buluştu. SakaryasporTuzlaspor mücadelesini tribünden takip eden genç sporseverler maç esnasında ‘Nehrin Çocukları Elazığ ve Malatya’nın Yanında’ adlı pankart açarak desteklerini iletti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sporda Sevgi Seli’ projesi kapsamında genç sporseverler Sakaryaspor ile buluştu. ‘Nehrin Çocukları Sakaryaspor’la Buluşuyor’ sloganıyla başlatılan projede şehir merkezine uzak yerde yaşayıp yeşil siyah sevdayla tanışmayan bin 500 genç sporsever hafta sonu oynanan SakaryasporTuzlaspor mücadelesini tribünden takip etti. Büyükşehir Belediyesi ve Sakaryaspor işbirliği içerisinde düzenlenen proje kapsamında şehrin kuzey ve güney ilçelerinde yaşayan ve stada gelmekte zorluk çeken sporseverler Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüslerle Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanan SakaryasporTuzlaspor mücadelesini seyretmeye getirildi.

Sporseverler mücadele esnasında geçtiğimiz günlerde yaşanan Elazığ ile Malatya depremini unutmayarak ‘Nehrin Çocukları Elazığ ve Malatya’nın Yanında’ adlı pankart açarken konu ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Nehrin Çocukları Sakaryaspor’la Buluşuyor’ sloganıyla başlattığımız ‘Sporda Sevgi Seli’ projemiz ile şehir merkezine uzak yerde yaşayıp yeşil siyah sevda ile tanışmayan bin 500 sporseveri hafta sonu oynanan SakaryasporTuzlaspor mücadelesine götürerek Sakaryaspor ile buluşturduk. Proje kapsamında Sakaryaspor ile tanışmayan toplam 13 bin genç ve çocuğu yeşil siyah sevdayla tanıştırmayı hedefliyoruz” denildi.

SAKARYA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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