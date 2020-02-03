SAÜ’de bahar dönemi başladı

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Sakarya Üniversitesi 20192020 EğitimÖğretim yılı bahar dönemi başladı.

SAÜ 20192020 EğitimÖğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıtları, 27 Ocak Pazartesi ve 2 Şubat Pazar günleri arasında tamamlandı. Bahar Dönemi ders kayıtları sonucu toplam 36 bin 596 öğrenci, öğrencilerin yüzde 72’si derse yazılma işlemlerini tamamladı. Farklı nedenlerle derse yazılamayan öğrenciler için mazeretli yazılmalar 37 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. Normal kayıtların tamamlanmasıyla birlikte kayıtlarını çeşitli nedenlerle yapamayan öğrenciler, ‘mazeretli yazılma’ döneminde ders kayıtlarını yapabilecekler.

SAKARYA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:34

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