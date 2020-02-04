Şehit Halil Demir´in cenazesi memleketine getirildi

- SURİYE´nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir´in (31) cenazesi, memleketi Sakarya´nın Pamukova ilçesine getirildi.

Suriye´nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından topçu atışıyla yaptığı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir´in cenazesi, memleketi Sakarya´nın Pamukova ilçesine getirildi. İlçe esnafı, evlerini Türk bayraklarıyla donattı. Şehidin aile yakını Halil Özkan, "Şehit haberini aldığımızdan beri mahalle olarak tüm özeni gösterdik ve gerekli çalışmalarımızı yaptık. Şehit benim adaşımdı zaten, babası benim adımı çok sevdiği için oğluna bu ismi vermişti. Çok iyi, çok temiz ve Allah dostu bir çocuktu" dedi.

Şehit Uzman Çavuş Halil Demir´in cenazesi, ikindi namazının ardından Bacıpınarlı Merkez Camii´nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.



SAKARYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:33

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