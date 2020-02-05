Erenler’de, ‘Çocuk Tiyatrosu Şenliği’ başlıyor

Erenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak bir ay boyunca 16 seans halinde düzenlenecek olan ‘Çocuk Tiyatrosu Şenliği’ 8 Şubat Cumartesi günü başlıyor.

Erenler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği ‘Çocuk Tiyatrosu Şenliği’ 8 Şubat Cumartesi günü saat 11.30 da Erenler Kültür Merkezi Konferans Salonunda başlıyor. Program hakkında bilgi veren Erenler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü Ramiz Şengül, etkinliğin 4 hafta boyunca Cumartesi ve Pazar günleri 2 seans halinde olacağını ifade etti. Şengül, “İlk seans 8 Şubat Cumartesi günü saat 11.30 da başlayacak. İkinci seanslar ise saat 13.00 de olacak. Ücretsiz olan etkinliğimiz bu şekilde 4 hafta sonu sürecek” dedi.

Etkinliğe tüm vatandaşları davet ettiğini ifade eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise, “Tiyatro en kıymetlilerimiz olan yavrularımızın gelişimi, öğrenmesi için etkili ve kuvvetli bir araç. Bu vesile ile çocuklarımızı biraz da olsa televizyon, bilgisayar, telefon gibi teknolojik araçlardan uzaklaştırarak tiyatro ile buluşturmak istedik. İnşallah bir ay sonucunda 5 bin evladımızı tiyatro ile buluşturacağız” diye konuştu.

SAKARYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:32

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