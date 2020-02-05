Sakarya'nın Karapürçek ve Akyazı ilçesinde devrilen ve çürüyen ağaçların usulsüz olarak kesilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ve Akyazı İlçelerindeki ormanlık alanlarda çürüyen ve devrilen ağaçların usulsüzce kesimiyle ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde başlayan soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında 1 orman işletme şefi, 2 orman muhafaza memuru, 1 memur ve bölgenin tanınmış kereste tüccarlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyet binasına getirildiği öğrenildi.

SAKARYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:32

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