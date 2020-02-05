Sakarya AFAD ve Büyükşehir İtfaiye’den 4 araç 18 personel Sabiha Gökçen’e gönderildi

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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı olay sonrasında Sakarya AFAD’dan 2 araç 12 personel ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç 6 personel bölgeye desteğe gönderildi.



Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmirİstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, 183 kişinin bulunduğu uçakta yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Kaza sonrası bölgeye Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne bağlı 2 araç 12 personel ve Sakarya Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç, 6 personelin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

SAKARYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:32

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