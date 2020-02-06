Otomobil sürücüsü bisikletli genç kıza çarptı: 1 yaralı Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil, bisikletli genç kıza çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barış K. idaresindeki otomobil, bisikletiyle evine dönen Ceylin A.’ya çarptı. Olayı gören vatandaşlar kazayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ceylin A.’ya çarparak yaralanmasına sebep olan sürücünün olay yerinden ayrıldığı bilgisine ulaşan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarından ve güvenlik kameralarından sürücüyü tespit ederek yakalarken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin genç kıza çarpması ve vatandaşların koşması gözüküyor.

SAKARYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:31

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