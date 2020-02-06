SUBÜ ve SAÜ Rektörlerinden öğrencilere ortak yemekhane kararı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, üniversitenin yemekhanesine ek olarak Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yemekhanesinden de faydalanabilecek. SAÜ ve SUBÜ Rektörlerinin öğrencilere yönelik attıkları adımla öğrenciler kampüs alanındaki yemekhanelerden hizmet almaya başladı.

Sakarya Üniversitesinden bölünerek 2018 yılında kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, rektörlük ve bazı fakülteleriyle Sakarya Üniversitesi Kampüs alanında bulunuyor. Yapılandırma sürecinin devam ettiği üniversitede öğrencilerin bölünmeden kaynaklı farklı yemekhanelerden hizmet alma ihtiyacı büyük oranda çözüldü. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın girişimleriyle ve SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ın duyarlılığıyla ortak yemekhane kullanımı hayata geçti. SAÜ ve SUBÜ personel ve öğrencilerinin iki yemekhaneden hizmet almasının önü açıldı.

Rektör Sarıbıyık konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversitenin bölünmesiyle ortaya çıkan yemekhane sorununda personel ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için bir takım önlemler almıştık. Ancak kampüs alanındaki hareket alanımızın kısıtlılığı nedeniyle Sakarya Üniversitesi'nden de destek talebimiz oldu. Bu talebimiz doğrultusunda her iki üniversitemizin öğrencileri iki farklı yemekhaneden aynı hizmeti alabilecekler. Personel yemekhanesi de aynı şekilde iki üniversite personeline hizmet verebilecek. Hayırlı olsun. Bu vesileyle bize destek veren Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve ekibi ile sürece destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

SAKARYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:27

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.