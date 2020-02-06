7 mahallenin imar planları 1 aylık askı sürecine çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adapazarı’nın ilçesine bağlı 7 Mahallesinin kırsal alan sınırlarına yönelik imar planları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile 1 aylık askı sürecine çıktı.

Adapazarı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Süleymanbey, Köprübaşı, Karaköy, Rüstemler, Taşlık, Çökekler ve Göktepe Mahallelerin kırsal alan sınırlarına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile onaylandı. 7 mahalleye ait uygulama imar planları, 6 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 aylık askı sürecinde kalacak. Askıya çıkan uygulama imar planları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar bağlı olduğu mahalle muhtarlıkları ve Adapazarı Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek.

SAKARYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:27

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.