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SAÜ’de ‘Yeni Nesil Batarya Teknolojileri’ çalıştayı gerçekleşti

İHA

SAÜ’de ‘Yeni Nesil Batarya Teknolojileri’ çalıştayı gerçekleşti

SAÜ’de ‘Yeni Nesil Batarya Teknolojileri’ çalıştayı geniş katılımla gerçekleşti.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Batarya Teknolojileri Topluluğu ve Lityumİyon Pil Araştırma Laboratuvarı (LIPGUM) işbirliğiyle “Yeni Nesil Batarya Teknolojileri Çalıştayı” düzenlendi. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonu’nda yapılan çalıştay kapsamında, Sodyum İyon Batarya Teknolojileri, Lityum Hava Batarya Teknolojileri, Lityum Sülfür Batarya Teknolojileri ve Redoks Akış Batarya Teknolojileri konuları ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, “İnsanlığın teknoloji ihtiyacı doğrultusunda geliştirdiğimiz bütün batarya çeşitlerini yeni nesil batarya sınıfında değerlendirebiliriz. Kaynaklarda enerji depolama stratejik bir alan olarak ifade ediliyor. Biz de Ülkemizde bu alanın stratejik olduğunu düşünerek çalışmalara başladık. Bu tür çalıştaylarla Türkiye’deki üniversiteler ile sektörün birlikte hareket etmesini sağlamaya çalışmalıyız. Aynı zamanda Ülkemiz batarya geliştirirken yol haritasını da kendisi belirlemeli ve bu alanda öğrenci yetiştirerek gelişim sağlamalıdır” dedi.

Yeni bir hayat, depolama üzerine şekilleniyor
Çalıştayın devamında konuşan T Dinamik ekibinden Doç. Dr. Muhsin Mazman, depolamanın genel bir konsept olduğuna ve belirli bir pil teknolojisine bağlı olmadığına değinerek, “Aslında depolamada elektrik ya da enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımı vardır. Bir de bütün bu alanlarda kullanılan depolama dediğimiz bir alan daha mevcuttur. Depolama sistemi bütün alanların daha efektif kullanabilmesi için yardımcı bir sistemdir. Yeni bir dünya düzeni geliyor. Bu düzen içerisinde özellikle Mart City (akıllı şehirler) konseptiyle yeni bir hayat, depolama üzerine şekilleniyor” ifadelerini kullandı. Meta Nikel Kobalt ekibinden Dr. Şerif Kaya endüstri ve üniversite işbirliğinin bir ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu işbirliği ile Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bataryayı üretmek ve ham maddesini elde etmek için gerekli araştırmalar yapıyor ve madenleri sadeleştirmeye çalışıyoruz. Sadeleştirdiğimiz madeni, elektrikli araçlarda kullanılacak şekilde tasarlamayı amaçlıyoruz. Günümüzde elektrikli araçların kullanımının arttığını görmekteyiz. 2030 yılına doğru yapılan projeksiyonlara baktığımızda da önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarda kullanılan ya da gerek duyulan kapasitenin tüketici elektroniğinden daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Bunun sebebi tüketici elektroniğindeki ham madde miktarının gram seviyesinde, elektrikli araçlarda ise kilogram seviyesinde olmasıdır. Milyonlarca araç üretildiği düşünüldüğünde buradaki talep daha da artacak gibi gözüküyor. Bu yüzden elektrikli araçlarda kullanılacak ham maddeleri geliştirmeyi amaçladık” şeklinde konuştu.

Hayatımızdaki enerji kaynakları: Bataryalar
Atatürk Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Melike Sevim konuşmasında; şarj edilebilir bataryalar için elektrot malzemelerden, enerji ve depolama çeşitleriyle bataryalar arasındaki ilişkiden, devamında ise elektro katalizörlerin hazırlanması ve elektro batarya testlerinden bahsetti. Dr. Öğretim Üyesi Sevim, “Dünyada artan enerji kullanımı ile şu an için en önemli sorunumuz enerji kapasitemizi nasıl arttıracağımızdır. Çok eskilere baktığımız zaman enerjiyi depolamak için şarj edilemeyen pillerden ve bataryalardan başlayarak, çinko karbon ve şarj edilebilir pillere doğru bir evrim var. Enerjiyi üretmek ve depolamak için yeni nesil batarya teknolojilerini kullanmak en önemli alternatiftir. Hayatımızın enerji kaynağı olan bu bataryaları iyi malzemelerle nasıl sentezleyebileceğimiz ve elektrikli araçlara nasıl katkı sağlayabileceğimiz konusunda araştırmalar yapıyoruz” dedi.
Çalıştay, poster sunumları ve SAÜ LIPGUM Üyesi ve BAT Topluluk Başkanı Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya, SAÜ Arş. Gör. Abdülkadir Kızılaslan, Çukurova Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Gülfeza Kardaş, T Dinamik ekibinden Doç. Dr. Muhsin Mazman, Meta Nikel Kobalt ekibinden Dr. Şerif Kaya, Atatürk Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Melike Sevim, Korkut Ata Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Farsak, Prof. Dr. Yücel Şahin, Gebze Teknik Üniversitesi Dr. Arş. Gör. Elif Ceylan Cengiz ve TÜBİTAKMarmara Araştırma Merkezi Araştırmacısı Dr. Gülşah Yaman Uzunoğlu’nun yaptığı sunumlarla devam etti.

SAKARYA

07 Şubat 2020 Cuma

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