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Güzel Sanatlar Lisesinde karikatürist Osman Suroğlu’nun katılımıyla söyleşi düzenlendi

İHA

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sakarya Güzel Sanatlar Lisesinde karikatürist Osman Suroğlu’nun katılımıyla söyleşi düzenlendi.
Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, sevgi ve sanatı aynı çizgide buluşturan Karikatürist Osman Suroğlu’nu Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile buluşturdu. Suroğlu’nun öğrencilerle söyleşisine Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Kültür İşleri Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Recep Borlukçu ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri katıldı. Çizgileriyle konuşan, çizgileriyle yaşayan, çizgileriyle dünyamızı zenginleştiren Karikatürist Osman Suroğlu, öğrencilerin çizimden önce konuyu nasıl belirlediği sorusuna, “Karikatür çizebilmek için çok kitap okumanız gerekiyor. Kitap okumak etrafı çok iyi tanımanıza vesile olur. Sokakta yürürken artık her şeye bir mana vererek bakmaya başlarsınız. Bir yaprağa, ağaca, insanlara, insanların değişik hallerine hep bir manalar yükleyerek düşünürsünüz. En zor sanat karikatürdür. Çünkü birçok sanatı içinde barındırır. Fotoğraf, şiir, resim hepsi karikatürün içinde vardır. Karikatürü seçmeden önce bir konu analizi yapmanız gerekiyor. Önce yazarak onların içinden semboller seçtikten sonra, onun üzerinden karikatür konusunu çizmeye başlıyorsunuz. Karikatür düşünme yeteneğini geliştirerek, odaklanmayı artırıyor. Bu da derslerde başarıya katkı sağlıyor” dedi.
Suroğlu’na teşekkür eden Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel “Fikirlerin kaleme alınarak topluma faydalı mesajlar vermesi yönünde sanata katkı sağlayan, ülkemizde ve dünyada çok sayıda ödül alan Sayın Osman Suroğlu Hocamızı bugün öğrencilerle tanıştırmak, onun tecrübe ve düşüncelerinden faydalanmalarını sağlamak istedik. Bu vesile ile bugün bizlerle olan Hocamız Suroğlu’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Çelikel program sonunda Suroğlu’na günün anısına hediye takdim etti.

SAKARYA

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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