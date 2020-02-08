Marketi soyma girişiminde bulunan şüphelileri polis yakaladı

'Babam ve ben'

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde markete girerek soygun yapmaya çalışan yüzü maskeli 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde bulunan markete yüzleri maskeli giren silahlı 2 kişi şüpheli kasiyerden paraları almak istedi. Olay yerine polis gelecek korkusuyla olay yerinden kaçan iki şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firar olan A.Ş (23)ve K.A (22) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:30

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