Sakarya'da buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi

- SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Erenler ilçesinde sabah saatlerinde D650 karayolu Topça Kavşağı mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Buzlanma ve hasar gören araçlar nedeniyle D-650 karayolu ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma açılması için araçların kaldırılması ve temizleme çalışmaları yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.



SAKARYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:29

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