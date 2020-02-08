Buzlanma kazayı beraberinde getirdi, 9 araç birbirine girdi

Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi,

Kaza, Erenler ilçesi Topça Kavşağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Buzlanma ve hasar gören araçlar nedeniyle D650 karayolu ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma açılması için araçların kaldırılması ve temizleme çalışmaları yapıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:29

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