Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde kar keyfi

'Babam ve ben'

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan Kaplıca Evlerinde Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar yağan karın keyfini çıkardı.

Yılın 12 ayı dolu olan Kuzuluk İhlas Kaplıca Evleri’nde kar yağışı dolayısıyla tam bir şenlik yaşandı. Şifalı kaplıca suyundan faydalanmak isteyen vatandaşlar okulların açılmasına rağmen kar yağınca konaklamak için Kuzuluk İhlas Kaplıca evlerine gelince yoğun talep yaşandı. Sitenin dört bir yanını kardan adamlarla dolduran çocukların çok eğlendiği görüldü.

SAKARYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:29

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