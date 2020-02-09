Sakarya´da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonla 2 adet Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı´da sanayi sitesinde iş yeri bulunan H.G.´nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada evrak çantasının içerisine konulan 2 adet Tevrat olduğu düşünülen tarihi eser ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak iş yeri sahibi H.G. ile birlikte E.B., N.A., B.K., A.E. ve H.Y.´yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





SAKARYA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:28

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