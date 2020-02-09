Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: “Bugün burada Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün, Filistin’in sahipsiz olmadığını haykırmak için toplandık” Sakarya’da ‘Seninleyiz Kudüs’ başlıklı miting gerçekleştirildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla, Sakarya’da ‘Seninleyiz Kudüs’ başlıklı miting gerçekleştirdi. Erbakan, yaptığı konuşmada, “Bugün burada Mescidi Aksa’nın, Kudüs’ün, Filistin’in sahipsiz olmadığını haykırmak için toplandık” dedi.



Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen mitinge Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan başta olmak üzere, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, İslami Direniş Hareketi (Hamas) Türkiye Temsilcisi Sami Ebu Zuhri, Hür Dava Partisi (Hüda Par) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin, 2’nci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kudüs ile ilgili marşlarla başlayan ‘Seninleyiz Kudüs’ mitinginin açılış konuşmasını Yeniden Refah Partisi Sakarya İl Başkanı Hasan Çakır yaptı. Yapılan açılış konuşmasının ardından miting Umut Mürare marşlarıyla devam etti. Mescidi Aksa, özgür Kudüs ve özgür Filistin için bütün İslam alemi ile insanlığın siyonizmin zulmünden, sömürüsünden kurtulması için miting alanında toplandıklarını belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mescidi Aksa’nın, Kudüs’ün, Filistin’in sahipsiz olmadığını haykırmak için toplandıklarını belirtti. Erbakan, “Her şeyden önce bütün Filistinli kardeşlerimizi ve bütün İslam alemini hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada Yeniden Refah Partimiz olarak, Sakarya Kent Meydanı’nda binlerin katılımıyla bir Filistin mitingi, Mescidi Aksa, Kudüs ve Filistin için ‘Seninleyiz Kudüs’ mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Mitingimize sağ olsunlar Filistin Devleti Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa Bey ve aynı zamanda Mescidi Aksa’nın, Kudüs’ün hadimi muhafızı Dünya siyonizminin korkulu rüyası Cennet Mekan Sultan Abdulhamid Han Hazretlerinin torunu şehzademiz Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Bey iştirak ediyorlar. Ve Yeniden Refah Partimizin teşkilatları, milletimizin bütün duyarlı insanlarıyla beraber özgür Mescidi Aksa, özgür Kudüs ve özgür Filistin için bütün İslam alemi ile insanlığın siyonizmin zulmünden, sömürüsünden kurtulması için haykırmak üzere bu meydanda toplandık. Bugün burada Mescidi Aksa’nın, Kudüs’ün, Filistin’in sahipsiz olmadığını haykırmak için toplandık. Bugün burada eğer Amerika, İsrail’i bu kadar çok seviyorsa alsın o İsrail’i, Amerika’ya taşısın diye haykırmak için toplandık. Mescidi Aksa, Kudüs ve Filistin ile birlikte tüm İslam alemi için Milli Görüş olarak, Yeniden Refah Partisi olarak merhum Erbakan hocamızın dava erleri olarak buradayız diye haykırmak için toplandık. Cenabı Allah mitingimizi hayırlı eylesin, Kudüs’ün, Mescidi Aksa’nın, Filistin’in ve bütün İslam aleminin Siyonist zulmünden kurtulmasına vesile eylesin inşallah” diye konuştu.



Türk hükümetine, STK’lara ve Türk halkına teşekkür eden Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, “Hepsi İslam dünyasından Trump ve Netanyahu planına takip ediyoruz. Başta Türk hükümetine diğer partilere, STK'lara ve tüm Türk halkına bu plana karşı duruşlarından bu cesur duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu planı reddetmemiz barışı reddetmemiz anlamına gelmiyor. Çünkü karşı tarafı yok sayan bu plan barış getirmeyecektir. Adaletli değildir. Bu planı reddetmemiz için yüzlerce sebebimiz var. Bu plana göre İsrail'in bir Yahudi devleti olarak tanımamızı ve Kudüs'ü de onların başkenti olarak kabul etmemizi istiyorlar. Tamamen reddediyoruz. Bu plan Yahudilere Mescidi Aksa'da ibadet etme hakkı tanıyor. Böylece Aksa'yı mekan ve zaman olarak bölmeyi tasarlıyorlar Halbuki Mescidi Aksa Müslümanlarındır. Aksa ilk kıblemizdir. 3’üncü Haremi Şerifimizdir. Bu plan ile 1948 yılında soykırım tehlikesi sebebiyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan mültecilerimizin Filistin'e dönüş kapıları kapatılıyor. Bunlar bu işgal planını kabul etmememizin yüzlerce nedenden sadece birkaçıdır. Biz şunu düşünüyoruz Allah bizi Filistinliler olarak Mescidi Aksa'nın koruyucuları olarak onurlu kılmıştır. Biz Kudüs'ün ve İslam'ın kutsallarını korumakla mükellefiz. Buradan Filistin halkına sesleniyorum. Direnişe devam edin Türk halkı sizinledir. Zafer birlik olursa muhakkak gelecektir” diye konuştu.

SAKARYA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:28

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