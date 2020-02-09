Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

İHA

Sapanca'nın merkezinde bulunan 7 mahalleyi kaliteli içmesuyu ile buluşturan 19 kilometre uzunluğa sahip Sapanca İçmesuyu Projesi tamamlandı.

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Sapanca’nın merkezinde bulunan 7 mahalleyi kaliteli içmesuyu ile buluşturan 19 kilometre uzunluğa sahip Sapanca İçmesuyu Projesi tamamlandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapımına başlanan Sapanca’nın merkezinde bulunan 7 mahalleye kaliteli içmesuyu ulaştıracak proje tamamlandı. 19 kilometre uzunluğundaki Sapanca İçmesuyu Projesi’yle Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nde dünya standartlarında arıtılan ve Arifiye’ye ulaştırılan su, çelik isale hattı sayesinde Sapanca’ya iletilmeye başlandı. 15 milyon değerindeki proje kapsamında aynı zamanda 3 bin metreküplük bir depo inşası ve 3 bin ile bin metreküp hacme sahip 2 mevcut depo da revize edildi. Güldibi, Gazipaşa, Yeni, Rüstempaşa, Çayiçi, Camicedit ve Kuruçeşme Mahallerinde bu proje sayesinde su kesintisi de tarihe karışacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye arıtılmış su verilmeye başlandı.
15 milyon değerindeki yatırımı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden ve bölgeye hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, “Tamamlanan proje sayesinde Sapanca’nın merkezinde bulunan 7 mahallemizi kaliteli içme suyuyla buluşturduk. Son zamanlarda Sapanca’nın nüfusundaki artış sebebiyle proje kapsamında inşa ettiğimiz 3 bin metreküplük bir depo ve 3 bin ile bin metreküp hacme sahip 2 mevcut deponun da revize edilmesiyle bölgede su kesintisi tarihe karışacak. İnsan hayatı için oksijenden sonra en önemli ikinci gereksinim olan suyu şehrin her noktasına en kaliteli şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz. Son teknolojiyi kullanarak hayata geçirdiğimiz projemiz şehrimize hayırlı olsun” dedi.
SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Sapanca’nın merkezine kaliteli ve bol miktarda içmesuyunu ulaştırırken aynı zamanda inşa ettiğimiz ve revize ettiğimiz su depoları sayesinde su kesintilerinin de önüne geçeceğiz. Son teknolojiyi kullandığımız su depolarına kurduğumuz otomasyon sistemi ile anlık olarak depolarının takibini yapabileceğiz. 19 kilometre uzunluğuna sahip çelik isale hattı ile Sapanca’nın sürekli artan nüfusunun su ihtiyacını kolaylıkla gidereceğiz. Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nde arıtılan suyumuz çelik isale hattı sayesinde Sapanca’nın merkezinde bulunan 7 mahalleye ulaştı” diye konuştu.

SAKARYA

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erenler’de ‘Çocuk Tiyatrosu Şenliği’ coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Erenler’de ‘Çocuk Tiyatrosu Şenliği’ coşkuyla başladı
Kano’da zirve Büyükşehirli sporcuların
YEREL HABERLER Kano’da zirve Büyükşehirli sporcuların
Sakarya´da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya´da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
Sapanca'da 'ormanlara sahip çıkalım' eylemi
YEREL HABERLER Sapanca'da 'ormanlara sahip çıkalım' eylemi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: “Bugün burada Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün, Filistin’in sahipsiz olmadığını haykırmak için toplandık” Sakarya’da ‘Seninleyiz Kudüs’ başlıklı miting gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih ...
AK Parti'li Yavuz: Bir numaralı işimiz eğitim
YEREL HABERLER AK Parti'li Yavuz: Bir numaralı işimiz eğitim
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, ‘Teşkilat Buluşması’ toplantısına katıldı Ali İhsan Yavuz, boşaltılan 17 okulla ilgili CHP’yi sert sözlerle eleştirdi Yavuz: “CHP hasarlı okullarla ilgili ne söylediyse yüzde 100’ü yanlış” “Post-truth kültürünün yansımalarını maalesef CHP’de görüyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, ‘Teşkilat ...
(Görüntülü) Çakallar kovaladı, elektrik direğine çıkıp yardım bekledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çakallar kovaladı, elektrik direğine ...
Çakallar kovaladı, elektrik direğine çıkıp yardım bekledi
YEREL HABERLER Çakallar kovaladı, elektrik direğine çıkıp yardım ...
Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde kar keyfi
YEREL HABERLER Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde kar keyfi
Kar banyosu yaptı
YEREL HABERLER Kar banyosu yaptı
Taksi, elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Taksi, elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Kontrolü kaybeden ticari taksi direğe çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolü kaybeden ticari taksi direğe çarptı: 4 ...
Buzlanma kazayı beraberinde getirdi, 9 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Buzlanma kazayı beraberinde getirdi, 9 araç birbirine ...
Sakarya'da buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Sakarya'da buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi
Sakarya beyaza büründü
YEREL HABERLER Sakarya beyaza büründü
Ekipler, depremde anne ve oğlunu sarılmış halde çıkardı Elazığ depremine giden AFAD Sakarya ekibi orada yaşadıklarını anlattı AFAD Sakarya İl Müdürlüğünde ekip amiri olan Taner Bayındır: "İnanın insanüstü gayret gösteriyor personel çünkü belki bir canlıya ulaşırız umudu var" AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş: "Afet sırasında gösterdiğimiz hassasiyetin afet öncesinde ortaya konulması lazım"
YEREL HABERLER Ekipler, depremde anne ve oğlunu sarılmış halde ...
Marketi soyma girişiminde bulunan şüphelileri polis yakaladı
YEREL HABERLER Marketi soyma girişiminde bulunan şüphelileri polis ...
Büyükşehir ‘Şehrimize Birlikte Sahip Çıkalım’ sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ‘Şehrimize Birlikte Sahip Çıkalım’ ...
Güzel Sanatlar Lisesinde karikatürist Osman Suroğlu’nun katılımıyla söyleşi düzenlendi
YEREL HABERLER Güzel Sanatlar Lisesinde karikatürist Osman ...
SAÜ’de ‘Yeni Nesil Batarya Teknolojileri’ çalıştayı gerçekleşti
YEREL HABERLER SAÜ’de ‘Yeni Nesil Batarya Teknolojileri’ çalıştayı ...
SADEM'DE yabancı öğrenciler kur sınavlarını tamamladı
YEREL HABERLER SADEM'DE yabancı öğrenciler kur sınavlarını tamamladı
Sakarya’da yıkılacak okullar için bütçe bekleniyor
YEREL HABERLER Sakarya’da yıkılacak okullar için bütçe bekleniyor
Hakeme yumruk atan futbolcuya 13 maç ceza
YEREL HABERLER Hakeme yumruk atan futbolcuya 13 maç ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X