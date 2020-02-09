SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaplan´a (39) önce otomobil ardından da TIR çarptı. Ali Kaplan olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Esentepe mevkiinde meydana geldi. M.M. idaresindeki 54 D 2574 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Kaplan´a çarptı. Ali Kaplan çarpmanın etkisiyle savrulurken, arkadan gelen C.K. idaresindeki 54 YV 133 plakalı TIR çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Ali Kaplan´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, sürücülerin ifadelerini aldı. Ali Kaplan´ın olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAKARYA
09 Şubat 2020 Pazar
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