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Sakarya’da 3 ilçenin 26 mahallesinde taşımalı eğitim sistemi öğrencilerine 1 günlük kar tatili

İHA

Sakarya'nın Hendek, Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle toplam 26 mahallede taşımalı eğitim sistemiyle okullara giden öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.

Sakarya’nın Hendek, Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle toplam 26 mahallede taşımalı eğitim sistemiyle okullara giden öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Hendek’te 3, Karapürçek’te 2 ve Akyazı ilçesinde ise 21 olmak üzere toplam 26 mahallede taşımalı eğitim sistemiyle okullara giden öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı ifade edildi.
Yazılı açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü Hendek ilçesinde; Dikmen, Kurtuluş, Bakacak ve Dededüzü Mahallelerinde, Karapürçek ilçesinde; Kanlıçay ve Ahmediye Mahallelerinde, Akyazı ilçesinde ise; Taşburun, Hanyatak, Boztepe, Ballıkaya, Taşağıl Kayabaşı, Taşyatak, Güzlek, Merkez Yeniköy, Yörükyeri, Tuzla, Horozlar, İlimmiye, Dutlar Gökçeler, Madenler, Kuloğlu Pınarbaşı, Sazmahallesi Yeniköy, Yağcılar Uzunlar, Dere Mahalle Çengeller, Şabanlar Tavşansuyu Sığırlık, Çamyurdu, Avdullar mahallelerinde taşıma yapılmayacak. Taşımalı öğrenciler 1 gün izinli sayılacak” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA

10 Şubat 2020 Pazartesi

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