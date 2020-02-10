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Marmara bölgesinde 1 milyon 970 bin 879 vatandaş evini sigorta yaptırmadı Sigortacı Ali Esen: ...

İHA

Birinci derece deprem bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde 6 milyon 14 bin 550 konuttan 4 milyon 43 bin 671 adeti Doğal Afet Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) zorunlu deprem sigortası yaptırdı. Sigortacı Ali Esen yaptığı açıklamada, "Sigortasız vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen deprem sigortalarını yaptırsınlar" dedi.

Marmara bölgesinde 1 milyon 970 bin 879 vatandaş evini sigorta yaptırmadı Sigortacı Ali Esen: “Sigortasız vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen deprem sigortalarını yaptırsınlar”

Birinci derece deprem bölgesi olan Marmara Bölgesi’nde 6 milyon 14 bin 550 konuttan 4 milyon 43 bin 671 adeti Doğal Afet Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) zorunlu deprem sigortası yaptırdı. Sigortacı Ali Esen yaptığı açıklamada, “Sigortasız vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen deprem sigortalarını yaptırsınlar” dedi.
Son günlerde Manisa, Elazığ, Marmaris ve İstanbul’da meydana gelen depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için çalışmalarına başladı. Birinci derece deprem bölgesi olan Marmara bölgesinde yüzde 33’lük kesim evlerini deprem sigortası hala yaptırmadı. 6 Milyon 14 bin 550 konut bulunan Marmara bölgesinde 4 milyon 43 bin 671 adeti DASK’a zorunlu deprem sigortası yaptırdı. Sigortacı Ali Esen, evlerini sigortalatmayan vatandaşları en kısa zamanda sigorta yaptırmaya davet etti.

Deprem sigortalarını yaptırsınlar
Esen Sigorta Genel Müdürü Ali Esen yaptığı açıklamada Sakarya’da 33 bin vatandaşın deprem sigortası yaptırmadığının altını çizerek, “Birinci derecede fay hattında bulunan Sakaryamızla ilgili çok önemli bilgilerle bilgilendirmek istiyorum. 17 Ağustos 1999 depreminden beri 20 yıl geçti. Birinci dereceden kastım şu; direk fay hattı üzerinde olan Sakarya ile ilgili ve Marmara Bölgesi hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bugün Marmara Bölgesi’nde toplamda baktığınızda 6 milyon 104 bin vatandaşımızın konutu var. Sakarya’ya bakıldığında ise özellikle Sakarya’nın altını çizmek istiyorum 194 bin 190 sigorta yapılabilir, sağlam ayakta kalmış binamız var. Şuanda 161 bin vatandaşımız gelmiş doğal afet kurumuna evini 1’inci derece deprem bölgesi olan Sakarya’da deprem sigortası yaptırmış. Buna mukabil Sakarya’da 33 bin vatandaşımız şuanda sigortasız olarak yaşamakta. En yakın komşumuz ve 420 bin konutu olan Kocaeli’de 283 bin vatandaş sigorta yapmış. Yine en yakın Yalova. Yalova bizden çok ileride gözüküyor, her ne kadar konut sayısı azda olsa 79 bin 590 Yalova’da ki rakamlar. Burada ise 68 bin vatandaş sigorta yaptırmış. Buradan şuraya gelmek istiyorum, tüm Sakarya halkıma sesleniyorum; Elazığ ve Malatya depreminde bir kez daha gerçeklerle yüz yüze kaldık. 20 yıl geçti ve biz deprem ile ilgili ne tür çalışmalar yapmamız lazım, zemin etüdünden binamızın kalitesi, eşyalarımızın konumu, montajı konusunda dikkatli olmamız lazım. Bölgemizde Sakaryamızda 33 bin vatandaşımıza bir kez daha sesleniyorum, lütfen gelsinler evlerini deprem sigortası yaptırsınlar. 1 Ocak 2020 itibariyle devletimiz Hazine Müsteşarlığı ve Doğal Afet Kurumu inşaat maliyet metrekare bedellerini artırdı. Bugün bin 134 lira 100 metrekareden çarptığımızda 100 metrekare evi olan bir vatandaşımıza 113 bin teminat veriyoruz. Buna mukabilde 260 TL civarında bir prim ödüyor. Bu ödediği primler işçiye, emekliye, memurumuza kesinlikle her türlü ödeme kolaylığı, kredi kartlarına taksit ve maaşları aldıklarına ödeme yapabiliyorlar. Buradan sigortasız vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen deprem sigortalarını yaptırsınlar” dedi.

SAKARYA

10 Şubat 2020 Pazartesi

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