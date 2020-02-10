SEDAŞ ekipleri yaralı buldukları Doğan’a yardım etti

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde SEDAŞ ekipleri, çalışma yaptığı esnada yaralı olarak buldukları bir doğanı tedavi yapılması için veteriner ekiplerine teslim etti.

Sakarya’nın Ferizli ilçesine bağlı Sarıahmetler mahallesinde çalışma yapan SEDAŞ ekipleri, kanadındaki yara nedeniyle kuşun uçamadığını fark ederek yardım etmek istedi. Ekipler, doğası gereği yırtıcı bir kuş olan yaralı doğana gerekli desteği sağlamaya çalışırken güçlük çekti. Müdahale sırasında elleri yaralanan SEDAŞ ekipleri, kuşu sakinleştirdikten sonra tedavi için Ferizli Belediyesi’nin ekiplerine teslim etti. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen yaralı Doğan'ın Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veterinerliği'nde tedavi edilerek doğaya geri bırakılacağı öğrenildi.

SAKARYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:32

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.