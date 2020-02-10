Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Erenler ‘Sigaraya Hayır’ dedi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler Belediyesi ve Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında bilgilendirme programına katıldı.

Erenler Belediyesi ve Erenler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak Dünya Kanser Günü ve Dünya Sigarayı Bırakma Günleri kapsamında vatandaşlara bilgilendirme programı ADA Alışveriş Merkezinde gerçekleşti. Programa Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ın yanı sıra Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr Aziz Öğütlü, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ömer Balcı da katıldı. Vatandaşlara sağlık testlerinin yanı sıra uzman hekimler tarafından bilgilendirmelerin de yapıldığı programda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ömer Balcı, “Öncelikle programımıza destek veren başta Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç’a, değerli protokol üyelerimize ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız vatandaşlarımızı başta sigara olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek” dedi.

SAKARYA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:27

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