Zincirleme trafik kazasında temizlik işçisi hayatını kaybetti İki kamyon ve çöp kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki kamyonet ve çöp kamyonunun karıştığı zincirleme kazada, bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, ErenlerKarapürçek yolunun Kamışlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kamyonet ve çöp kamyonunun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçla çöp kamyonu arasında sıkışan temizlik işçisi Kemal Y., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan temizlik görevlisi Kemal Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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