Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı’na Cevat Ekşi’nin getirildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan paylaşımda, “24 branş yaklaşık 4 bin sporcu ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı’na Cevat Ekşi getirilmiştir. Sakaryaspor Kulübü eski başkanı olan, spor adamı Ekşi’ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz” denildi.

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