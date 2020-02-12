Başkan Babaoğlu: "SASKİ ile işbirliğimiz artacak"

SASKİ Genel Müdürü İlyas Demirci’nin ziyaretinde konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, insanlığın en temel ihtiyacı olan suyun korunmasına yönelik yapılan yatırımların SASKİ’yi ayrıcalıklı bir kurum yaptığını söyledi. Ziyarette Hendek yatırımları ele alındı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr.İlyas Demirci, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Babaoğlu’na iadei ziyarette bulunarak hayırlı olsun temennisinde bulunan İlyas Demirci, SASKİ çalışmaları ve yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Babaoğlu ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, SASKİ’nin şehrimizin geleceği adına önemine değindi.

Başkan Babaoğlu, “SASKİ yatırımları ve çalışmalarımızı tüm şehrimizin geleceğini yakından ilgilendiriyor. Barajlar, arıtma tesisleri ve ileri teknoloji kullanılarak yapılan yatırımlar, insanlığın en temel ihtiyacı olan suyun korunması adına SASKİ’yi önemli ve ayrıcalıklı bir kurum yapmaktadır” dedi.

Babaoğlu Hendek’te hayata geçirilmesi planlanan alt yapı çalışmaları hakkında kısa açıklamalar yaparak SASKİ ile ortaklaşa çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ziyaret sonunda Demirci tarafından günün anısına Başkan Babaoğlu’na günün anısına hediye takdim edildi.

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