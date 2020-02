Rektör Sarıbıyık, İl Ekonomik Toplantısı’na katıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ev sahipliğinde Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında düzenlenen İl Ekonomik Toplantısı’na katıldı.

Gerçekleşen toplantıya Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, Milli Eğitim İl Müdiresi Fazilet Durmuş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Özcan Keskin, Ticaret İl Müdürü Mitat Onay, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş, SMMMO İl Başkanı Ertuğrul Kocacık, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İl Başkanı Hüsnü Gürpınar, STK temsilcileri, akademisyenler ve bürokratlar yer aldı.

Programın ilk konuşmasını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Özcan Keskin, “8 organize sanayi bölgemizde 201 tesisimiz üretim gerçekleştiriyor. İnşaat ve proje aşamasında bulunan 119 tesisimiz var. Organize sanayi bölgelerimizdeki mevcut istihdam sayısı ise 23 bin 319” diye konuştu. Tüketici Hakem Heyetlerine büyük bir başvuru olduğunu belirten Ticaret İl Müdürü Mitat Onay, “Tüketicilerin şikâyetlerini en etkin şekilde değerlendiriyoruz. Kurduğumuz sistemle kooperatiflerle ilgili yönlendirmeleri sağlıyoruz. Kooperatiflerle ilgili bilgi vermek içinse toplantılar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) faaliyetlerine yönelik bilgiler paylaşan SUBÜ Sürekli Yaşam Merkezi (SAYEM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Boru, “KÜSİ sıralamasında 2017’de 14, 2019’da ise 11.sırada yer aldık. Bu yıl için yeni hedeflerimizi belirleyeceğiz. Bilimsel projelerin yazılması ve OSB ile üniversiteler arasında sürdürülebilir yapıların kurulması temel hedeflerimiz” derken İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, “2019’u verimli bir şekilde geçirdik. Zorlu bir konjonktürden geçiyoruz. İş gücü piyasasını fonlamak için büyük gayret gösterdik. 27 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 8 ilin olduğu kendi grubumuzda birinci, Türkiye genelinde dördüncü olduk. İş başı eğitim ve istihdam garantili kurs programlarıyla istihdam oranlarını arttırmayı hedefliyoruz. İşverenlerden ricamız işe alacakları personelleri İŞKUR iş başı eğitim programlarına göndermeleri. İş gücü piyasasını fonlama adına bizim desteklerimizden yararlanıldığı sürece birim maliyetleri çok daha azalacaktır. Bu yılın istihdam fuarını ise eğitimöğretim dönemi bitmeden bir hafta önce düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Bilgiyi beceriyle bütünleştiren üniversite mottosuyla KÜSİ faaliyetlerini ön plana alan, üretime ve sanayiye destek veren, çalışmalarını katkıya dönüştürecek şekilde planlayan bir üniversite olduklarını vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Uygulamalı eğitim olmazsa olmazımız. Bilgiye artık her yerde ulaşılabiliyor. Beceri ile ilgili olan alanda mutlaka gerekeni yapmalıyız. Sorunları çözen ARGE’ye yönelmeliyiz. İstihdama, şehrin ihtiyaçlarına ve üretime katkı veren ARGE için uğraşıyoruz. Dört fakültemiz şu anda aktif. İki fakültemizi bu yıl içerisinde aktif hale getireceğiz. Bunların yanında açacağımız iki fakülte daha bulunuyor. Veterinerlik Fakültesi ile ilgili kurulum çalışmalarımızı başlattık. Termal su ile sağlık turizmi açısından potansiyeli olan bir şehiriz. Akyazı’da Sağlık Bilimleri Fakültesi kurduk. Yine Akyazı ilçemizdeki mevcut meslek yüksekokulumuzu Sağlık Meslek Yüksekokulu haline getirdik. Tarım Bilimleri Fakültesi’nde dört bölümümüzü açtık. Akademisyenlerimizi almaya başladık. Teknoloji Fakültemizde Bilgisayar Mühendisliği bölümümüzü kurduk” şeklinde konuştu.

Şehrin ihtiyacına ve Türkiye’deki doluluk oranlarına bakarak bölümler açmayı sürdürdüklerini belirten Rektör Sarıbıyık, “Hangi bölümlerde sahanın ihtiyacı var, hangi bölümlerde öğrencilerimiz istihdam edilebilir diye düşünerek adımlarımızı atıyoruz. Sektörün ihtiyacı olan nitelikli çalışanlar yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Tüm eğitim kademelerimizde uygulamalı eğitim var. Hedefimiz üniversitemizden mezun olan her öğrencinin iş tecrübesi yaşayarak mezun olması. Yerleşke ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Gelen alternatifleri değerlendiriyoruz. Neredeyse sona gelmek üzereyiz. En kısa zamanda yetkili kişilerle bir araya gelerek yerleşke konusunu netleştirmek için adımları atacağız. Devletimiz öğrenci başına katkı veriyor. Bizler yeni okullarımızı sanayinin içerisinde kurmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz hem öğrencilerimizi iş dünyası ile iç içe yetiştirmek hem de teşviklerden yararlanmak” ifadelerini kullandı.

Eğitim ve ekonomi konularının üzerinde ciddiyetle durduklarının altını çizen Vali Ahmet Hamdi Nayir, “2019’da ekonomi ve eğitimi temsil eden arkadaşlarımız nelerin olması gerektiğini güzel bir şekilde ortaya koydular. Geride bıraktığımız yıl boş bir şekilde geçmemiş ve güzel çalışmalar ortaya koyulmuş. Hedefimiz daha iyisi olmalı. Tüm sektörlere ihtiyacımız var. Birinin aleyhine çalışan bir sistem değil dengeyi gözeten bir sistem olmalı. Topraklarımızı koruyacak bir planlama yapılmalı. Yerel yönetimlerin de desteğini yanımıza alarak ilimize dair her konuda fikir birliğini sağlamamız lazım. Geleceğe dair nelerin yapılacağına yönelik güzel tespitler var. Her hafta bir okul ve üretim tesisi ziyaretiyle eğitim ve üretime ne kadar önem verilmesi gerektiğini göstermeye çalışıyoruz. Burada ortaya konulan katkılar çok önemli. Herkesin üzerine düşen görev son derece kıymetli. Emek veren tüm arkadaşlarımızı, tüm kurum ve kuruluş temsilcilerimizi kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.