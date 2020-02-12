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SATSO Başkanı Akgün Altuğ: “Üretime çok önem veriyoruz ve destekliyoruz”

İHA

Sakarya'da birçok şirketin katıldığı '2020 Sakarya Satın Alma Zirvesi'nde konuşan SATSO Başkanı Akgün Altuğ, "Üretime çok önem veriyoruz ve destekliyoruz" dedi.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ: “Üretime çok önem veriyoruz ve destekliyoruz”

Sakarya’da birçok şirketin katıldığı ‘2020 Sakarya Satın Alma Zirvesi’nde konuşan SATSO Başkanı Akgün Altuğ, “Üretime çok önem veriyoruz ve destekliyoruz” dedi.
TOBB Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu ve Sakarya Patronlar Platformu’nun ortak girişimi, SASAYDER’ in destekleri ile 2020 Sakarya Satın Alma Zirvesi başladı. Zirveye SATSO Başkanı Akgün Altuğ olmak üzere bir çok firma ve yetkilisi katıldı. Zirve başlangıcında açıklamalarda bulunan SATSO Başkanı Akgün Altuğ, “Ben işe ilk başladığımda firmanın bütün satın alma işlerini epey bir süre yaptım. Bize öğretilen ilk şey duyduğumuz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla binalı alırken kazanacaksınız. Sonra zaman içinde baktık ki böyle yok bu yanlış. Bir işin sürekli olması için her iki tarafında da kazanır pozisyonda olması lazım. Siz bir malı alıyorsunuz karşı taraf size satıyor. Siz malı alırken yüzde 80 civarında kazanıyorsunuz karşı taraf yüzde 20 civarında kazanıyor. Bu hiç sürekli olabilecek bir iş değildir. Onun için mutlaka işi sürdürülebilir olmasına önem vermeliyiz” dedi.
Başkan Altuğ sözlerinin devamında, “İhracat devam ederken biliyorsunuz bir taraftan da ciddi anlamda ithalatımız var. Yani Sakarya’nın 2019 yılı itibariyle 5.6 milyar dolarlık bir ihracatı oldu. 2.5 milyar dolar civarında da bir ithalatı gerçekleşti. Öncelikle hedefimiz bu ithalat rakamlarını çok daha aşağıya çekmek. Yani iç satın almalarla ya da ithal ettiğimiz birçok ürünü özellikle şehrimiz firmalarından alarak veya onları organize ederek imalatları burada yaptırmak çok önemli. Bir de Sakarya’da iş yapan sizler gibi birçok firmanın ticaretlerini içeride yapmalarını sağlamak ki bu organizasyonun ana amacı da bu. Birbirini tanımayan o kadar çok firmamız var ki. Biz organize sanayi bölgelerinde şöyle bir araştırma yaptık. Çok basit hizmetleri bile şehirden dışından alan firmalarımız var. Oysaki Sakarya’da bu hizmeti layıkıyla çok daha iyi yapan firmalarımız varken hedefimiz öncelikle bu. Yani şehrin firmalarının değerleri şehirde kalsın. Satın almalarını şehir içindeki firmalardan yapsın. Ben hem genç girişimciler kurulumuzu hem de satın alma profesyonelleri derneğine hem de patronlar derneği platformuna bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Buna ön ayak oldular. İlk temasları sağladılar sağlamaya çalışıyorlar. Bu yılda bizim bir kere yaptığımız bir etkinlik olmasın. Zaman zaman değişik sektörlerde değişik kümelenmelerde bu organizasyonu yapalım ve bu konuya devam edelim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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