Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nden konsere davet

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde 2015 yılından bu yana devam eden Meşk Sınıfı öğrencileri, TRT sanatçısı Mustafa Doğan Dikmen şefliğinde Türk Müziği konseri icra edecek. Konserin ikinci kısmında Türk sanat müziği sanatçısı İhsan Güvenç solo konser verecek.

Fikir ve Sanat Akademisi’nde bünyesinde 9 hafta boyunca Türk Müziği eğitimi alan Meşk Sınıfı öğrencileri, çalışmalarını konserle taçlandıracak. TRT sanatçısı Mustafa Doğan Dikmen’le gerçekleştirecekleri program kapsamında Meşk Sınıfı öğrencileri; 1520. Yüzyıl eserlerini, Türkiye’de ilk defa farklı versiyonlarıyla icra ederek müzikseverlerle buluşturacak.

Konserin ikinci kısmında, sanatçı İhsan Güvenç, Cumhuriyet Dönemi’nde bestelenmiş Türk Müziği eserlerini seslendirecek. Konu ile ilgili Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nden yapılan açıklamada; Türk Müziği Konseri’nin 13 Şubat Perşembe günü 19.30’da Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşeceği belirtilirken, konsere tüm müzikseverlerin davetli olduğu ifade edildi.

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