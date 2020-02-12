Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya'da sevenleriyle buluşacak

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Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri seçkin programlarla devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Nabi Avcı, sevenleriyle buluşacak. Aynı zamanda eserlerini de imzalayacak olan Avcı’nın ‘Enformatik Cehaletten Enformatik Zır Cehalete’ söyleşisi, 13 Şubat Perşembe günü saat 19.00’da Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

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