Anaokulu öğrencilerinden deprem mağduru yaşıtları için yardım kampanyası

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde anaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendi aralarında yardım kampanyası başlatarak topladıkları yardımları deprem mağduru yaşıtlarına gönderdiler.

Topladıkları yardımları kolilere doldurarak Sakarya'da bulunan Kızılay yetkililerine teslim eden okul öğretmenleri miniklerin bu davranışlarından dolayı gururlandıklarını belirttiler.

Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi anaokulu öğrencilerinin depremzede yaşıtları için yapmış oldukları yardımlar ile alakalı olarak, “İlçemizde minik öğrencilerimizin yaptığı 150 adet hediye paketi Elazığ Çayda Çıra Anaokulu öğrencilerine gönderilmek üzere Kızılaya teslim edildi. Her çocuk için özel olarak paketlenen hediyele paketlerinin içinde oyuncak araba, balon, çikolata, baloncuk oyuncağı, bebek gibi şeyler bulunmakta olup hediye paketleri 75 kız 75 erkek için ayarlanmıştır” diye konuştu.

Yardımların toplanmasında öğrenci velilerininde emeğinin büyük olduğunu belirten Harbi, “Kampanyayı düzenlememizdeki asıl amacımız ise çocuklarımızın hassasiyetlerini artırmak, onların toplumsal olaylara karşı farkındalığını oluşturabilmek. Çocuklarımız da yardım kampanyaya büyük ilgi gösterdiler” şeklinde konuştu.

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