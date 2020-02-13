– Sakarya’da asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 12 günlük yaşam savaşını kaybeden 17 yaşındaki Hüseyin Doğukan Saraç son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz hafta asker uğurlaması sırasında Akyazı ilçesi D100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir grup gencin içinde bulunduğu otomobil paramparça olmuş, kazada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı. Kaza sonucu 23 yaşındaki İlker Kaçar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. İlker'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, kazadan 12 gün sonra hayatını kaybeden Hüseyin Doğukan Saraç Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze namazına Akyazı Protokolü, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Feci kazaya sebebiyet veren ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün ev hapsinde olduğu öğrenildi.

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