Hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede yaptıkları operasyon ve uygulamalara hız kesmeden devam ediyor. Ekipler son olarak yaptıkları çalışmalarda hırsızlık suçundan aranması bulunan ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 yaşındaki M.S., isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.