Veri Merkezi yatırımı 'GOSB Kule'yi tanıtıldı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan, veri merkezi başta olmak üzere birçok teknolojik alanda hizmet veren GOSB Kule düzenlenen organizasyonla tanıtıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan ve katılımcılarına veri merkezi hizmetleri dışında Haberleşme, SCADA, OSOS, MOBESE, PTS yapılarının 7/24 izlendiği bir Network Operasyon Merkezi ile Siber Güvenlik Operasyon Merkezi hizmeti sunan GOSB Kule'nin lansman programı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlendi. İçerisinde veri merkezi, kontrol merkezi, teknik destek alanı ve ofis alanları olmak 531 metrekare alanda kurulu olan GOSB Kule'nin tanıtımının ardından katılımcılara İş Ortakları, Gelecek ne getirecek ve Müşteri deneyimi konulu panel düzenlendi.

"Teknolojiyi havalimanı kulesiymiş gibi yöneteceğiz"

Programın açılış konuşmasını yapan GOSB Bölge Müdürü Nil Sönmez, "Bizim fiziksel olarak inşa ettiğimiz bir kulemiz yok. Ama içinde verdiğimiz hizmetler, İçindeki nitelikli insan kaynağımız ve kaliteli hizmetimiz sayesinde bütün teknolojiyi sanki bir havalimanı kulesiymiş gibi yönetebilecek bir teknoloji merkezimiz var artık. Biz bunu tamamen kendi insan kaynağımızla yaptık. En önemlisi de vizyonumuz ve hayallerimizle yaptık" dedi.

"Yenilenmeye ve yeni işler üretmeye devam edeceğiz"

GOSB Kule projesi hakkında bilgi veren GOSB Teknoloji Müdürü Engin Işık ise, "162 fabrikamızın hepsinin sistem odalarına girdik. Telefon şebekesinde verilebilecek bütün hizmetleri verdik. Veri Merkezi kurmayı hayal ettik. Biz sanayicilerimize katma değer yapmalıyız dedik. Bu hayalimizi katılımcılarımızla paylaştık. Oy kullanan katılımcıların yüzde 75'i 'Veri merkezi hizmeti verilirse faydalanmak isteriz' dedi. Projelerimize başladık, çalıştık ve tasarladık. 2016'ta başlattığımız veri merkezimizi 2019 Ekim ayı itibariyle hizmete açtık. GOSB kule sadece veri merkezi projesi değil. Sanal veri merkezi, sanal sunucu, felaket kurtarma merkezi hizmetleri, arşivleme, sanal masaüstü hizmetleri, yönetilebilir güvenlik hizmetleri gibi konularda hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar İş Ortakları, Gelecek ne getirecek? ve Müşteri Deneyimi konulu panelleri takip etti.

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