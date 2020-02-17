(Özel) Heves ettikleri go-kartların ücreti fazla gelen kardeşler araç üretmeye başladı Mühendislik öğrencisi ağabey ve kardeş ürettikleri 10 araçtan 8’ini sattı İmal ettikleri araçları geliştirerek daha da ileriye taşımak isteyen gençler yetkililerden destek istedi

Sakarya’da mühendislik bölümü okuyan ağabey ve kardeş heves ederek bindikleri gokart ücretlerinin fazla gelmesi üzerine kendileri karting araçları üretmeye başladı. Kardeşler ürettikleri 10 araçtan 8’ini satarken, ürettikleri araçları geliştirerek daha da ileriye taşıyabilmek için yetkililerden destek istedi.



Küçük yaşlardan beri gokart ve karting araçlarına ilgi duyan Sakarya Uygulamalı Bilimler Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Malik Enes Savaş ile Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğrencisi Ömer Faruk Savaş isimli iki kardeş, araçlara binmenin maliyetinin yüksek olduğunu ileri sürerek karting araçlarına benzer araçlar imal etmeye başladılar. Karting araçlarına duydukları ilgiyle yola çıkan ağabey Malik Enes ile kardeş Ömer Faruk, hurdacılardan buldukları motosiklet ve araba parçalarını birleştirip, şasesini kendilerinin oluşturdukları farklı tarzda araçlar yaptı.



Gokart araçlarının dış ülkelerden Euro ile getirildiğini ve yaklaşık 1012 bin lira gibi bir maliyeti olduğunu belirten kardeşler kendilerinin ise araçları buldukları parçalar ile 23 bin lira civarında imal ettiklerini söyledi. Bugüne kadar 10’a yakın araç ürettiklerini ve sosyal medya aracılığıyla da tanıttıkları araçlardan 8’ini sattıklarını ifade eden kardeşler, kendi bütçeleri ile buraya kadar gelebildiklerini ve bunları daha da geliştirerek ileriye taşıyabilmek için yetkililerden destek istedi.



Karting araçlarına benzer araçları daha ucuza mal ederek yapmaya başladık

Çocukken heves ederek bindikleri karting araçlarını üniversiteden kalan zamanlarında atölyeye gelerek hobi olarak yaptığını dile getiren Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi Ömer Faruk Savaş, “Karting araçlarına çocukken heves ediyor ve biniyorduk fakat fiyatları çok yüksekti, bizde daha sonrasında araştırmaya koyulduk nasıl yapabiliriz diye. Araştırmalarımızın ardından karting aracına benzer araçları daha ucuza mal ederek yapmaya başladık. Karting araçlarının fiyatları aşırı yüksekti, yurt dışından geliyordu bu yüzden başladık bu işe. 1314 yaşından beri ağabeyimle birlikte devam ediyoruz bu işe. Dışarıdan gören insanlar yolda durdurarak; nasıl yaptın, kaça mal ettin, ne motoru kullandın ve parçaları nereden buldun diye sorular soruyorlar. İlgi çok yüksek yani sosyal medyadan da bize yazan arkadaşlar oluyor, onlara da tavsiyem araştırma yapsınlar bu konuda nasıl yapılabilir diye, dükkanımıza da her zaman gelebilirler kapımız açık. Herkesin bir hobisi olması gerekiyor bence. Benim de üniversiteden arta kalan zamanlarımda buraya atölyeye gelip bu araçları yaparak vakit geçiriyorum, herkes yapabilir bence; sadece biraz araştırma ve biraz da el becerisi gerekiyor” dedi.



Hurdacılardan bulduğumuz parçaları birleştirerek imal etmeye başladık

Hurdacılardan buldukları parçaları birleştirerek araçları imal etmeye başladıklarını aktaran Sakarya Uygulamalı Bilimler Makine Mühendisliği öğrencisi ağabey Malik Enes Savaş ise, “Çocukluğumuzdan beri babamla bu tarz şeyler yapıyorduk el yapımı araçlar ve bisikletler ile uğraşıyorduk. Daha sonra bunu biraz daha geliştirdik, ilk etapta bisikletlere motor takmaya başladık. Gokart ve karting araçlarına ilgimiz vardı kardeşimle beraber gidiyorduk biniyorduk. O araçlara binmenin maliyeti yüksek olduğu için daha sonrasında kendimiz bir tane yapalım dedik. Ama planı yoktu çünkü parçalar dahi Euro ile geldiği için yurt dışından hem pahalıydı hem sıfır alamazdık internette de bulamadık o dönemlerde. Daha sonrasında kendimiz ilk etapta hurdacılardan bulduğumuz parçalar, motosiklet parçaları ve araba parçalarını bulup şasesini kendimiz oluşturarak imal etmeye koyulduk. Yıllar içerisinde bu gelişti tabi. İlk yaptığımız araçlarda sürekli arızalar meydana geliyordu, bir tur atıyorduk tekrar bozuluyordu gibisinden. Daha sonra tabi geliştire geliştire ve internet üzerinden de araştırarak ArGe yaparak bunu daha da ilerleterek farklı araçlar yaptık şimdiye kadar” diye konuştu.



El emeğimizle 23 bin lira civarında bu araçları üretiyoruz

Yurt dışından gelen gokartların yaklaşık 1012 bin lira civarında olduğunu ancak kendilerinin araçları 23 bin lira civarında bir maliyete ürettiklerini ifade eden Malik Enes Savaş, “Gokart araçları genelde drift yapmak için ve hız yapmak için kullanılıyor genellikle. Biz daha çok konfora önem verdik, normal araçlarda kullanılan direksiyon kutusu koyduk. Daha sonra arka çekiş sisteminde diferansiyel sistemi var. Yani biraz daha herkesin kullanabileceği, direksiyon ve freninin daha yumuşak olabileceği bir araç tasarlamak istedik. Dışarıdan hazır alma bir gokart yurt dışından geldiği için Euro üzerinden satılıyor, 1012 bin lira civarında alınıyor ve yere çok yakınlar, bizim asfaltımız ve arazimizde kullanılmaya uygun değiller. Bizde kendimiz yapmaya karar verdik. El emeğimizle yaklaşık 2 bin 500 3 bin lira gibi civarda bu araçları üretiyoruz” şeklinde konuştu.



Daha ileriye taşıyabilmek için yetkililerden destek bekliyoruz

Ürettikleri araçlarla düşük miktarda bir yakıtla uzun saatler seyahat edilebileceğini de söyleyen Enes Savaş, “Araçlarda benzinli motor kullandık. Bunlarda yakıt tüketimi, motosikletlerde olduğu gibi oldukça düşük. Yani 1020 liralık bir yakıtla uzun saatler seyahat edebilirsiniz. Daha ileride pil ve batarya teknolojileri geliştikçe, elektrikli yapma hedefimiz var. Daha çok yerli olarak. Çevreden de çok fazla iyi tepki aldık. Her gören durduruyor, araçların kaç kilometre sürat yaptığını, ne motoru kullandığımız ve kaça mal olduğu gibi sorular ile karşılaşıyoruz. Biz kardeşimle beraber öğrenci olarak bu kadar ilerleyebildik, bu aşamalara geldik. Çünkü belli bir maliyet karşılığında yapılabiliyor ve bu kadar karşılayabildik. Daha ileride istenildiği takdirde, elektrikli versiyon ve daha farklı versiyonlar da oluşabilir. Biz kendi bütçemiz ile buraya kadar gelebildik, bunları daha ileriye taşımak ve daha da geliştirmek için yetkililerden destek bekliyoruz. Farklı türlerde, farklı tiplerde araçlarda oluşturulabilir” ifadelerini kullandı.

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