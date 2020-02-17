STMF öğrencilerinin çalışmaları Belçika’da sergilenecek

SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin çalışmaları Belçika’da düzenlenecek yarışmada sergilenecek.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) öğrencilerinin çalışmaları, Belçika’da düzenlenen afiş yarışmasında sergilenecek. SAÜ STMF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü dördüncü sınıf Grafik Atölyesi öğrencileri Hakan Nergiz ve Erdoğan Küçükal’ın afiş çalışmaları, Blank Poster’in düzenlediği uluslararası afiş yarışmasında sergilenmeye hak kazandı. Yapılan değerlendirme sonucunda seçilen ızgara temalı 170 çalışmanın yer aldığı sergi, “Fig.4 Festivali” kapsamında Belçika’nın Lige kentinde açıldı.
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