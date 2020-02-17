OSM'de, ‘Doğumunun 100. Yılında Mustafa Düzgünman ve Eserleri’ adlı panel gerçekleşecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Doğumunun 100. Yılında Mustafa Düzgünman ve Eserleri’ adlı panel ile devam edecek.

Bu kapsamda 18 Şubat Salı günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan panel saat 19.00’da başlayacak. Etkinliğe Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu yanı sıra Doç. Mesude Hülya Doğru ve Öğr. Gör. İbrahim Hakkı Yiğit katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ofis Sanat Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek olan panelimize tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.

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