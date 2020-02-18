Sakarya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

ADAPAZARI´nda akrabalar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Gece saatlerinde, Adapazarı Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi üzerinde akraba olan B.O. ve F.Y arasında iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada akrabaları olan A.T., B.O. ve F.Y.´nin oğlu H.Y. araya girmeye çalıştı. B.O. ve F.Y.´nin tabancalarını ateşlemesi sonucu araya giren 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekip ekipleri geldi. Olayda bacaklarından yaralanan A.T. ve B.O. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, H.Y. ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Silahlarını ateşleyerek 3 kişinin yaralanmasına neden olan B.O. ve F.Y. ise olayın ardından kaçtı. Polis, 2 kişiyi yakalamaya çalışırken, soruşturma başlattı.
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