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YORUM KURALLARINI OKUDUM

MARKA Şubat ayı toplantısı Sakarya’da gerçekleşti

İHA

MARKA Şubat ayı toplantısı Sakarya’da gerçekleşti

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın Şubat ayı toplantısı 5 ilin valisinin katılımıyla gerçekleşti.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Şubat ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Sakarya’da gerçekleştirildi. Toplantıya Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Yalova Valisi Muammer Erol katıldı. Sakarya’da gerçekleştirilen toplantıda, 2020 yılı Ocak ayı harcama ve faaliyetleri, aylık ekonomik görünüm raporu, 2019 yılı ajans faaliyetlerinin sunumu ve değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda ayrıca, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği kapsamında Bolu İl Özel İdaresi tarafından başvurusu iletilen ve Ajans uzmanlarınca yapılan değerlendirmede başarılı bulunan “Bolu Karacasu Termal Bölgesi için Jeotermal Kaynak Dağıtım Otomasyon Sistemi Fizibilite Etüdü” projesi ile Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından başvurusu iletilen “Kocaeli Valiliği ek hizmet binası proje işi için fizibilite raporu hazırlanması” projesi toplantıda değerlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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