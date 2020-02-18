Usta sanatçı Hülya Koçyiğit Sakarya'ya geliyor

Türk sinemasının en önemli kadın oyuncularının başında gelen Hülya Koçyiğit, Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Sakarya’ya gelecek.
Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri çok değerli konukların katıldığı programlarla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Türk sinemasının en önemli kadın oyuncularının başında gelen isimlerden Hülya Koçyiğit, sevenleriyle buluşarak sinema üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirecek. Sevinç Satıroğlu’nun moderatörlüğünde yapılacak “Siyah Beyazdan Renkliye 7. Sanat” programı, 19 Şubat Çarşamba günü, saat 19.00’da Orhangazi Kültür Merkezi’nde başlayacak.
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