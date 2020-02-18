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- SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü Yakup Kanbur, yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra GeyveTaraklı yolu Ilıcalı Mahallesi Soğuksu mevkisinde meydana geldi. Eskişehir'den Bolu'ya mısır götüren Yakup Kanbur'un kullandığı 01 D 9786 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Yakup Kanbur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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